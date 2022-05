Games With Gold, disponibili da ora i nuovi giochi gratis Xbox di maggio

I nuovi giochi gratis della promozione Games With Gold sono disponibili da questo momento per tutti gli utenti Xbox in grado di accedere a tale promozione: sono gli ultimi omaggi che la casa di Redmond ha deciso di rendere disponibili per il mese di maggio.

Ricordiamo infatti che questa iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento su Amazon) e ogni mese riserva la possibilità di riscattare nuovi titoli selezionati, disponibili per sempre a patto di mantenere attiva la propria iscrizione.

I primi due giochi del mese sono stati offerti infatti all’inizio di maggio, ma soltanto uno degli omaggi continuerà a restare riscattabile fino all’inizio di giugno.

Ma si è trattato di un mese particolarmente ricco per gli utenti Xbox, dato che Microsoft aveva deciso di offrire a sorpresa 3 ulteriori giochi gratis, inclusi su Gold.

A partire da oggi e per le prossime settimane, i giocatori potranno così aggiungere senza costi aggiuntivi alla propria raccolta The Inner World – The Last Wind Monk e Viva Piñata Party Animals, oltre ad avere ancora la possibilità di riscattare Yoku’s Island Express dai precedenti omaggi.

The Last Wind Monk è il secondo capitolo di The Inner World, interamente giocabile anche senza aver giocato l’episodio originale: si tratta di una divertente avventura grafica con tanti personaggi e una lunga serie di rompicapo tutti da risolvere.

Viva Piñata Party Animals è invece lo spin-off dell’esclusiva disegnata da Rare, che questa volta proporrà un’esperienza party game con tantissimi minigiochi: la produzione venne ispirata dall’omonima serie televisiva.

Potete iniziare a scaricare da subito i nuovi giochi gratis Games With Gold sulle vostre Xbox: non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link ed effettuare il login con il vostro account Microsoft o, in alternativa, accedere all’apposita sezione direttamente dalle console.

Vi ricordiamo inoltre che fra poche ore non saranno più disponibili 6 giochi gratis su Xbox Game Pass: il nostro consiglio è dunque quello di controllare accuratamente la lista, in attesa dei nuovi annunci da parte di Microsoft.