Xbox vi regala a sorpresa 3 nuovi giochi gratis: ecco come averli

Sono appena arrivate nuove graditissime sorprese per i fan dei giochi gratis: Xbox ha infatti deciso di offrire ben 3 nuovi giochi gratis sul proprio store, in esclusiva per i suoi utenti abbonati.

Sembra infatti che i 3 nuovi omaggi siano legati all’iniziativa Games With Gold, disponibile esclusivamente per gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (potete rinnovare l’abbonamento comodamente su Amazon) e Live Gold: da questo momento è infatti possibile aggiungere al proprio account nuovi grandi classici.

La notizia è sicuramente sorprendente, dato che questi titoli non sono stati annunciati come parte del catalogo: in queste ore sono infatti stati resi disponibili i nuovi giochi gratis «ufficiali».

Come riportato da Pure Xbox, gli utenti potranno però scaricare altri 3 omaggi originariamente disponibili su Xbox 360, ma giocabili anche sulle console di ultima generazione tramite la retrocompatibilità.

Si tratta di Braid, Cloning Clyde e Joe Danger 2 The Movie, che molti fan ricorderanno come grandi classici disponibili originariamente sulla storica console di casa Microsoft, ma che oggi potranno essere vostri senza costi aggiuntivi.

Braid è un puzzle platformer nel quale gli utenti dovranno manipolare il flusso del tempo per superare tutte le prove messe a disposizione: il titolo è particolarmente celebre per essere stato uno dei più grandi successi del servizio Xbox Live Arcade.

Cloning Clyde è invece un platform a scorrimento in cui l’omonimo protagonista sarà chiamato a collaborare con tutti i suoi cloni per riuscire a fuggire da un laboratorio.

Infine, Joe Danger 2 è il secondo capitolo della serie ideata dagli autori di No Man’s Sky: si tratta di un racing platform nel quale i giocatori dovranno affrontare spericolate acrobazie nel set di un film campione d’incassi.

Potete iniziare a scaricare da subito tutti e 3 i nuovi giochi gratis cliccando sui seguenti link: al momento non è chiaro fino a quando sarà disponibile l’offerta, motivo per il quale vi suggeriamo di approfittarne il prima possibile.

Segnaliamo che questi giochi potrebbero non essere le uniche sorprese in arrivo negli abbonati: un celebre e recente sparatutto EA potrebbe diventare gratis su Xbox Game Pass.

Si tratterebbe di un’ulteriore aggiunta importante da parte del publisher, che proprio negli scorsi giorni ha reso disponibile FIFA 22 gratis su Xbox.