Xbox vi regala 2 nuovi giochi gratis a sorpresa: ecco come scaricarli

Xbox ha deciso di fare una sorpresa molto gradita a tutti i suoi utenti abbonati: da questo momento è infatti possibile scaricare due nuovi giochi gratis senza alcun costo aggiuntivo.

L'iniziativa è riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate: si tratta infatti di due giochi gratis aggiuntivi disponibili grazie all'iniziativa Games With Gold.

Fra pochi giorni saranno disponibili i nuovi titoli riscattabili gratuitamente, ma nel frattempo gli utenti potranno dunque ingannare l’attesa con due grandi sorprese.

Si tratta di due classici rilasciati originariamente per la prima Xbox e su Xbox 360, ma che sono naturalmente giocabili anche sulle console di ultima generazione di casa Microsoft grazie alla retrocompatibilità.

Da questo momento potrete infatti riscattare gratis MX Unleashed e Port Royale 3, senza dover pagare nemmeno un centesimo in più, grazie alla nuova promozione per gli utenti Gold.

MX Unleashed è l’off-road racing sviluppato da Rainbow Studios per i fan del motocross: potrete divertirvi in immense ambientazioni e dimostrare dei essere i migliori sportivi nella modalità carriera dedicata agli amanti delle due ruote.

Port Royale 3 invece è un divertente gestionale ambientato nel 17esimo secolo: mentre le più grandi potenze europee si contendono il controllo delle colonie, dovremo decidere se affrontare la strada dell’avventuriero o del mercante per diventare gli uomini più influenti del Nuovo Mondo.

Per scaricare MX Unleashed non dovrete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo, mentre potrete riscattare Port Royale 3 cliccando qui: al momento non sappiamo se e quando terminerà la promozione, dunque suggeriamo di aggiungere i titoli alla vostra raccolta il prima possibile.

A proposito di giochi gratis, nella scorsa giornata Xbox Game Pass si è aggiornato con 3 nuovi titoli in regalo, tra i quali c’è anche il big più atteso del mese.

Aprile riserverà anche un’ulteriore sorpresa per gli utenti abbonati: un’esclusiva PS5 arriverà infatti su Xbox alla fine del mese e sarà disponibile gratis al day one.