Xbox vi offre tre nuovi giochi gratis per il weekend: ci zombie e tante armi

Xbox ha ufficialmente rinnovato la promozione Eventi di giornate di gioco gratuito, l’iniziativa che propone agli utenti ogni fine settimana nuovi giochi gratis per le console di casa Microsoft.

Ricordiamo che Free Play Days è un’iniziativa riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (trovate l’abbonamento in offerta su Amazon) e vi offre la possibilità di provare in versione completa i titoli selezionati fino all’inizio della prossima settimana.

Una nuova interessantissima iniziativa dunque, che si unisce alle oltre 30 demo gratuite già disponibili per un periodo limitato sulle produzioni indipendenti più promettenti.

I nuovi giochi gratuiti del fine settimana di Xbox sono già disponibili per il download: a partire da adesso potrete dunque scaricare Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, Dead Island Riptide Definitive Edition e theHunter Call of the Wild.

Rainbow Six Siege è sicuramente il titolo più interessante proposto per il fine settimana, soprattutto per gli utenti iscritti al solo servizio Gold dato che è già incluso su Game Pass: si tratta del celebre sparatutto tattico a squadre di casa Ubisoft, diventato un vero fenomeno degli eSport e ancora oggi tra i giochi multiplayer più popolari in circolazione.

Per gli amanti degli zombie ci sarà anche la possibilità di provare Dead Island Riptide Definitive Edition, lo spin-off della celebre serie: dovrete affrontare ancora una volta una nuova apocalisse e sopravvivere ai non-morti in un open world sull’isola di Banoi, da soli o in compagnia di altri 3 amici.

Infine, theHunter Call of the Wild è una coinvolgente esperienza di caccia con tante opzioni multiplayer fino a 8 giocatori: potrete esplorare un open world ricco di vita selvatica, osservando da vicino le tante creature che popolano i boschi.

Potete avviare immediatamente il download direttamente dalle vostre console o, in alternativa, dirigendovi ai seguenti link e facendo clic sull’apposito pulsante, dopo aver effettuato il login al vostro account Xbox.

A proposito di giochi gratis, vi ricordiamo che sono stati ufficializzati i nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass: a partire da oggi potrete divertirvi senza costi aggiuntivi con FIFA 22.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che resta solo una settimana di tempo per poter scaricare altri 4 giochi gratis, che stanno per lasciare definitivamente il catalogo.