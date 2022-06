Xbox vi offre oltre 30 nuovi giochi gratis in prova, disponibili da ora

Xbox ha appena inaugurato una nuova interessantissima iniziativa, ideale per tutti gli utenti curiosi di scoprire i prossimi videogiochi indie in arrivo sulle console di casa Microsoft.

La casa di Redmond ha infatti dato il via a ID@Xbox Summer Game Fest Demo Event, l’iniziativa che consentirà a tutti i giocatori su Xbox Series X e Series S (potete acquistarla in offerta su Amazon) di scaricare oltre 30 demo di tanti interessantissimi titoli in produzione, completamente gratis.

L’iniziativa sarà disponibile per un’intera settimana e vi offrirà l’opportunità unica di osservare in azioni i progressi dei promettenti videogiochi indie, dandovi anche l’opportunità di offrire feedback direttamente agli sviluppatori.

Da questo momento potete iniziare a scaricare le demo direttamente dalla vostra dashboard Xbox: accedendo alla pagina dello store su console, non dovrete fare altro che selezionare la categoria «ID@Xbox Demo Fest» e avviare il download dei titoli che vi sembrano più interessanti.

Con un post pubblicato sul blog Xbox Wire, la casa di Redmond ha confermato che potrete scaricare ben 34 demo gratuite, senza naturalmente dover spendere un centesimo.

Di seguito vi riporteremo dunque la lista completa di tutti i giochi scaricabili, segnalandovi anche i rispettivi team di sviluppo:

Another Crusade (Dragon Vein Studios)

(Dragon Vein Studios) Ato (Tiny Warrior Games)

(Tiny Warrior Games) Batora: Lost Haven (Stormind Games)

(Stormind Games) BattleCakes (Volcano Bean)

(Volcano Bean) Boxville (Triomatica Games)

(Triomatica Games) BROK the InvestiGator (COWCAT)

(COWCAT) Broken Pieces (Elsewhere Experience)

(Elsewhere Experience) Despot’s Game (Konfa Games)

(Konfa Games) Doodle God Evolution (JoyBits Games)

(JoyBits Games) Endling – Extinction is Forever (Herobeat Studios)

(Herobeat Studios) Exhausted Man (Candleman Games)

(Candleman Games) Grid Force – Mask of the Goddess (Playtra Games)

(Playtra Games) Grotto (Brainwash Gang)

(Brainwash Gang) Lost Ruins (Altari Games)

(Altari Games) Metal: Hellsinger (The Outsiders)

(The Outsiders) MUSYNX (MUSYNX Studio)

(MUSYNX Studio) Nummels (Plattnip)

(Plattnip) Overpass: Rhythm Roadtrip (Studio Bean)

(Studio Bean) Overrogue (EXE-CREATE)

(EXE-CREATE) PolyFury (Wayfarer Games)

(Wayfarer Games) RE:CALL (maitan69)

(maitan69) Richman10 (Softstar Technology)

(Softstar Technology) Sail Forth (David Evans Games)

(David Evans Games) Severed Steel (Greylock Studio)

(Greylock Studio) Shadowrun Returns (Codeglue)

(Codeglue) Spiderheck (Neverjam)

(Neverjam) Strings Theory (BeautifulBee)

(BeautifulBee) Strong Moon (Chihuas Games)

(Chihuas Games) Stuffed (Waving Bear Studio)

(Waving Bear Studio) Terror of Hemasaurus (Loren Lemcke)

(Loren Lemcke) Tinykin (Splashteam)

(Splashteam) Wave Break (Funktronic Labs)

(Funktronic Labs) Wreck Out (Four5Six)

(Four5Six) Ynglet (Nifflas’ Games)

I download sono attualmente disponibili sia su console Xbox One che su Xbox Series X|S: se volete approfittare di questa iniziativa, vi ricordiamo che le demo gratuite resteranno disponibili per il download fino a lunedì 27 giugno.

Se siete invece abbonati a Xbox Game Pass, segnaliamo che pochi istanti fa Microsoft ha annunciato ufficialmente i nuovi giochi gratis in arrivo entro la fine del mese.

Inoltre, cogliamo l’occasione per ricordarvi che 4 giochi lasceranno ufficialmente il catalogo a giugno, dunque vi raccomandiamo di provarli prima che sia troppo tardi.