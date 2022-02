Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il fine settimana: c’è un big importante

Anche questo fine settimana è già stata rinnovata l’iniziativa Xbox Free Play Days, grazie alla quale Microsoft consente a tutti gli utenti console di poter giocare gratis con alcuni videogiochi selezionati.

Gli Eventi di giornate di gioco gratuito sono disponibili esclusivamente per gli abbonati Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e rappresentano una delle tante promozioni con le quali la casa di Redmond premia la fedeltà dei suoi abbonati.

Proprio oggi Xbox Game Pass si è aggiornato con tre nuovi giochi gratis, ma le sorprese della casa di Redmond non sono finite qui: da questo momento potrete infatti scaricare due nuovi titoli e giocarci per tutto il weekend.

Curiosamente, uno dei titoli proposti per il weekend è stato selezionato anche da PlayStation Store come nuova offerta della settimana: si tratta di un big sportivo molto importante.

Con un nuovo post pubblicato sul proprio blog ufficiale, Xbox ha infatti comunicato che i nuovi giochi gratis del weekend sono NBA 2K22 e Nascar 21 Ignition: si tratta dunque di selezioni studiate per gli amanti dello sport.

NBA 2K22 è disponibile gratuitamente sia per Xbox Series X|S che in versione Xbox One e vi consentirà di affrontare le leggende della NBA e WNBA, costruire il nostro team ideale e provare le nostre doti di allenatore nel videogioco ufficiale del torneo di basket più famoso al mondo.

NASCAR 21 Ignition vi metterà invece alla guida delle stock car più celebri in questo videogioco ufficiale: potrete affrontare la Nascar Cup Series 2021 con tutti i piloti, auto e circuiti realmente esistenti, con la possibilità di forgiare la nostra personale leggenda nella modalità carriera.

Se siete attualmente iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, potrete iniziare a scaricare da adesso questi nuovi omaggi del weekend tramite i seguenti link:

Vi ricordiamo che acquistandoli sarete in grado di mantenere tutti i progressi: per un periodo limitato potrete approfittare di grandi riduzioni di prezzo per celebrare il nuovo weekend gratis di Xbox.

Segnaliamo inoltre che da ieri sono disponibili due nuovi giochi gratis con Games With Gold: vi consigliamo di riscattarli il prima possibile per poterci giocare tutte le volte che vorrete.