Xbox Store svela tanti nuovi sconti fino al 90%: ecco i migliori

Tornano puntuali anche questa settimana i nuovi sconti di Xbox Store: tutti i giocatori sulle console di casa Microsoft potranno risparmiare fino al 90% su alcuni dei migliori titoli selezionati e disponibili in catalogo.

Un’opportunità dunque imperdibile per chi ama giocare su Xbox Series X (la trovate su Amazon senza sovrapprezzi) e Series S, dato che le offerte sono disponibili per tutti gli utenti con l’unica eccezione delle Promozioni Gold, riservate a chi è iscritto a Live Gold o Game Pass Ultimate.

Tra le tante nuove offerte disponibili questa settimana vogliamo sicuramente segnalarvi le promozioni dedicate a Bandai Namco, grazie alle quali potete acquistare a prezzo scontato alcuni dei titoli più importanti pubblicati dal publisher giapponese.

Ad esempio, potete fare vostro Tales of Arise, l’ultimo capitolo della celebre serie Action RPG, con un generoso 60% di sconto valido sia per l’edizione standard che per la Ultimate Edition.

Il publisher giapponese propone inoltre tante importanti offerte per gli amanti degli anime: uno degli sconti più convenienti è stato infatti riservato a One Piece World Seeker, il capitolo open world della saga che oggi potrà essere vostro con una incredibile riduzione di prezzo del 90%.

Ovviamente i giochi Bandai Namco non sono gli unici a essere in offerta: per gli amanti delle corse arcade, un altro sconto particolarmente interessante è quello dedicata a Hot Wheels Unleashed, che potrà essere vostro anche nell’edizione GOTY con un ottimo 75% di sconto.

Di seguito vi riporteremo le migliori offerte settimanali attualmente disponibili su Xbox Store, selezionate dalla nostra redazione: gli sconti sono infatti numerosi per poterli riportare tutti, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Aliens: Fireteam Elite Ultimate Edition — 35% di sconto

— 35% di sconto Assassin’s Creed Chronicles – Trilogy — 70% di sconto

— 70% di sconto Batman: Arkham Collection — 75% di sconto

— 75% di sconto Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary Bundle — 60% di sconto

— 60% di sconto Beyond Good & Evil HD — 70% di sconto

— 70% di sconto Bully Scholarship Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Crash Bandicoot – Bundle Crashiversario — 55% di sconto

— 55% di sconto Digimon Survive — 30% di sconto

— 30% di sconto Dragon Ball FighterZ – Ultimate Edition — 85% di sconto

— 85% di sconto Dying Light 2 Stay Human – Deluxe Edition — 40% di sconto

— 40% di sconto Grand Theft Auto V: Premium Online Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Hot Wheels Unleashed – Game of the Year Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Lost Judgment Digital Deluxe Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Mortal Kombat 11 Ultimate — 70% di sconto

— 70% di sconto My Hero One’s Justice 2 Deluxe Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto One Piece World Seeker Deluxe Edition — 90% di sconto

— 90% di sconto Red Dead Redemption — 67% di sconto

— 67% di sconto Tales of Arise Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Tekken 7 — 80% di sconto

Come se le sorprese odierne non bastassero, vi ricordiamo che a partire da oggi saranno ufficialmente disponibili 3 dei giochi gratis più attesi di novembre su Game Pass: tra questi c’è anche Return to Monkey Island.

Tuttavia, a partire da oggi 2 giochi gratis hanno già lasciato il catalogo e altri 5 diranno ufficialmente addio nei prossimi giorni, ma pare che un altro omaggio stia per lasciarci a sorpresa.