Xbox vi offre 3 giochi gratis nel weekend: c’è Assassin’s Creed Valhalla

Anche questo fine settimana Xbox ha rinnovato la promozione «Eventi di giornate di gioco gratuito», grazie alla quale è possibile usufruire di una selezione di titoli giocabili completamente gratis per tutto il fine settimana.

Si tratta di una delle tante promozioni riservate in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, che per questo fine settimana ha proposto anche un prodotto davvero importante.

Naturalmente stiamo parlando di Assassin’s Creed Valhalla, che Ubisoft aveva già annunciato sarebbe stato protagonista di un weekend gratis: si tratta dunque di un’occasione imperdibile per provare con mano uno dei titoli più amati della saga.

Ma non si tratta dell’unico gioco gratis che potrete iniziare a scaricare da adesso sulla vostra console, come potete osservare voi stessi nell’immagine promozionale pubblicata da Microsoft:

Il primo titolo della lista è sicuramente il già citato Assassin’s Creed Valhalla: nell’ultimo amatissimo capitolo della serie affronterete un’avventura vichinga nei panni di Eivor, guidando razzie leggendarie e godendovi un brutale stile di combattimento.

In The Escapists 2 avrete invece a disposizione la prigione sandbox definitiva: potrete personalizzare il vostro detenuto e dovrete progettare di nascosto la vostra fuga per la libertà, seguendo allo stesso tempo tutte le regole e le routine previste.

Train Sim World 2 è infine una fedele simulazione ferroviaria, già disponibile su Xbox Game Pass ma da adesso scaricabile anche con il solo abbonamento Live Gold: potrete personalizzare le vostre ferrovie e divertirvi con le tante iconiche locomotive presenti nel gioco.

Di seguito troverete tutti i link per accedere alle pagine ufficiali dei nuovi Free Play Days di Xbox, tramite i quali potrete iniziare immediatamente il download sulla vostra console:

Ricordiamo che le prove gratuite saranno disponibili da oggi fino a domenica 27 febbraio: potrete dunque godervi il vostro fine settimana su Xbox con tre imperdibili giochi.

Tra le tante promozioni a cui gli utenti iscritti possono accedere ci sono gli immancabili Games With Gold: sono già stati confermati i nuovi giochi gratis disponibili a marzo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che per un periodo limitato potrete aggiungere gratis al vostro catalogo di giochi Xbox un amatissimo classico, per sempre e senza alcun abbonamento.