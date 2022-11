Xbox Store svela tanti nuovi sconti fino all’85% (e un bonus gratis): ecco i migliori

Puntualmente come ogni martedì, Microsoft ha aggiornato ufficialmente gli sconti settimanali di Xbox Store con tante nuove imperdibili offerte per gli utenti su console e dedicati a numerosi dei titoli più amati.

Questa volta sono infatti disponibili offerte fino all’85% su numerosi prodotti: come sempre sono state rinnovate non solo le Promozioni Gold, riservate agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), ma anche una vasta serie di sconti a cui è possibile accedere senza abbonamenti.

Inoltre, proprio come accaduto solo poche settimane fa, lo store di Xbox ha deciso di offrire anche un interessante bonus gratuito: si tratta di un DLC per Need for Speed Payback, che vi permetterà di accedere gratuitamente a Chevrolet Colorado ZR2, Range Rover Sport SVR e alla Alfa Romeo Quadrifoglio facendo semplicemente clic al seguente indirizzo.

Per quanto riguarda invece le nuove offerte settimanali, tra i nuovi sconti più interessanti vogliamo segnalarvi Vampyr, l’intrigante action RPG sviluppato da Dontnod che oggi potrà essere vostro a meno di 10 euro, grazie al generoso sconto del 75%.

Gli amanti delle atmosfere cyberpunk potrebbero invece voler dare un’occhiata a Cloudpunk, l’avventura in cui potremo incontrare numerosi personaggi diversi, alcuni dei quali senza scrupoli, in una metropoli fradicia di pioggia: oggi questa interessante produzione potrà essere vostra, anche in questo caso, a meno di 10 euro grazie allo sconto del 60%.

Se volete invece risparmiare il più possibile, portandovi a casa due folli produzioni indipendenti, allora vi segnaliamo il bundle Start Your Engines: si tratta di una raccolta che include Animal Super Squad e Snakey Bus, per soli 2 euro e 84 centesimi e in sconto all’85% in meno.

Queste sono naturalmente soltanto alcune delle tante offerte settimanali disponibili: di seguito vi proporremo una nostra selezione con i migliori sconti attualmente validi su Xbox Store. Se non voleste perdervi nemmeno una promozione, vi consigliamo di consultare l’elenco completo al seguente indirizzo.

Aliens: Fireteam Elite Into The Hive Edition — 20% di sconto

— 20% di sconto Assassin’s Creed Chronicles: China — 60% di sconto

— 60% di sconto Assassin’s Creed Chronicles: India — 60% di sconto

— 60% di sconto Assassin’s Creed Chronicles: Russia — 60% di sconto

— 60% di sconto Big Pharma — 80% di sconto

— 80% di sconto Call of Juarez: Bound in Blood — 50% di sconto

— 50% di sconto Call of Juarez Gunslinger — 65% di sconto

— 65% di sconto Cloudpunk — 60% di sconto

— 60% di sconto Hood: Outlaws & Legends — 75% di sconto

— 75% di sconto I Am Alive — 70% di sconto

— 70% di sconto Indie Bundle: Shiness and Seasons After Fall — 80% di sconto

— 80% di sconto Insurgency: Sandstorm — 50% di sconto

— 50% di sconto Necromunda: Underhive Wars — 75% di sconto

— 75% di sconto Overcooked! All You Can Eat — 50% di sconto

— 50% di sconto Solasta: Crown of the Magister — 65% di sconto

— 65% di sconto Start Your Engines Bundle — 85% di sconto

— 85% di sconto Steve Jackson’s Sorcery! — 30% di sconto

— 30% di sconto TY the Tasmanian Tiger HD — 50% di sconto

— 50% di sconto Vampyr — 75% di sconto

— 75% di sconto ZOMBI — 80% di sconto

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che, se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate, da questo momento potete accedere ad alcuni interessanti nuovi omaggi. Non solo sono infatti disponibili i nuovi giochi gratis esclusivi al day-one, ma anche il nuovo omaggio riscattabile grazie a Games With Gold.