Games With Gold, disponibile da ora il nuovo gioco gratis Xbox di novembre

Da questo momento è disponibile una nuova sorpresa per i fan di casa Xbox: grazie alla promozione Games With Gold, gli utenti possono riscattare e aggiungere alla propria collezione un nuovo gioco gratis.

Il secondo gioco gratuito del mese è dunque ufficialmente disponibile per il download, a patto naturalmente che siate iscritti a Xbox Live Gold o a Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), dato che la promozione è riservata solo agli utenti abbonati.

Dopo aver già proposto un grande classico strategico in tempo reale, che resterà ancora disponibile per il download fino al 30 novembre, il servizio ha deciso di proporre un titolo leggero, adatto alle famiglie e a chi vuole giocare in cooperativa.

Si tratta di Dead End Job, un twin-stick shooter a generazione procedurale in cui i giocatori dovranno dare la caccia ai fantasmi che infestano vari appartamenti, da soli o in compagnia di un altro alleato “acchiappa-fantasmi“.

Una produzione che non si fa prendere sul serio, ma con uno stile grafico vivace e che propone un omaggio ai celebri cartoni animati degli anni ’90: si tratta dunque di un’offerta ideale per passare qualche pomeriggio in modo spensierato.

Con questa nuova aggiunta, la line-up di giochi gratis previsti a novembre è ufficialmente terminata: potete scaricare i giochi gratis di Games With Gold direttamente dalla relativa scheda nelle console Xbox o, più comodamente, tramite le seguenti pagine ufficiali.

Vi ricordiamo che Dead End Job sarà ufficialmente disponibile fino al 15 dicembre 2022, mentre avrete tempo fino alla fine del mese per scaricare Praetorians HD Remaster, trattandosi del primo titolo offerto in omaggio con la line-up di novembre.

Nel frattempo, se siete alla ricerca di ulteriori giochi gratis, vi ricordiamo che a partire da oggi potrete scaricare ufficialmente l’intrigante Pentiment, la nuova piccola perla di Obsidian: se siete curiosi di scoprirne di più, trovate tutti i dettagli nella nostra recensione dedicata.

Ma non è l’unica novità interessante in arrivo, dato che è stato già confermato un nuovo arrivo molto interessante: Battlefield 2042 sta per arrivare ufficialmente nel servizio in abbonamento di casa Xbox.