Xbox Store svela tanti nuovi sconti fino al 95% (e un bonus gratis): ecco i migliori

Dopo aver concluso i festeggiamenti di Halloween, Xbox Store ha svelato ufficialmente tanti nuovi sconti settimanali disponibili per tutti gli utenti: da questo momento potrete risparmiare fino al 95% su moltissimi prodotti selezionati.

Insieme alle Promozioni Gold, riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) ci sono infatti numerosi sconti dedicati alle migliori produzioni indie e non solo, particolarmente generosi e che vale la pena di tenere d’occhio.

Ma non sono le uniche novità: proprio come accaduto la scorsa settimana, anche in questa occasione Xbox Store ha deciso di fare ai fan un gradito omaggio, questa volta a tema Need for Speed. Potete infatti riscattare gratis un DLC per Need for Speed Payback che include due auto aggiuntive, Pontiac Firebird e Aston Martin DB5, al seguente indirizzo.

Tornando invece a parlare di sconti, tra le offerte più interessanti vogliamo segnalarvi le promozioni dedicate a Control: potete infatti ottenere la Ultimate Edition al 60% in meno o, in alternativa, l’edizione base con una riduzione di prezzo del 70%.

C’è spazio anche per una delle novità più interessanti degli ultimi mesi per gli appassionati di sport: un altro esempio che vogliamo segnalarvi è infatti NBA 2K23 Digital Deluxe Edition, attualmente in sconto al 35%.

Grazie alle nuove generosissime offerte sui giochi indie potrete acquistare giochi disponibili perfino a meno di un euro: la proposta più interessante è sicuramente Gem Smashers, un rompicapo adatto a tutta la famiglia che potrete fare vostro per soli 64 centesimi.

I nuovi sconti settimanali di Xbox Store offrono tante possibilità per recuperare alcuni dei più amati prodotti disponibili su console: potete trovare tutte le offerte disponibili al seguente indirizzo. Di seguito, vi riepilogheremo invece una nostra personale selezione dei migliori sconti da non lasciarvi scappare questa settimana:

Ace Combat 7: Top Gun Maverick Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Another World – 20th Anniversary Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Baldur’s Gate I & II: Enhanced Editions — 80% di sconto

— 80% di sconto BioShock Infinite: The Complete Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Borderlands: The Handsome Collection — 75% di sconto

— 75% di sconto Control Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Darksiders II Deathinitive Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Deponia Collection — 90% di sconto

— 90% di sconto Dragon Ball Xenoverse 2 — 85% di sconto

— 85% di sconto Far Cry 3 Blood Dragon — 70% di sconto

— 70% di sconto Frostpunk: Complete Collection — 70% di sconto

— 70% di sconto Gem Smashers — 95% di sconto

— 95% di sconto GTA Online (Xbox Series X|S) — 50% di sconto

— 50% di sconto Just Cause 4 – Gold Edition — 80% di sconto

— 80% di sconto NBA 2K23 Digital Deluxe Edition — 35% di sconto

— 35% di sconto Prince of Persia Classic — 75% di sconto

— 75% di sconto Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Ultimate Edition — 55% di sconto

— 55% di sconto WWE 2K22 Cross-Gen Digital Bundle — 50% di sconto

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che Xbox Game Pass ha già svelato i nuovi giochi gratis che arriveranno a novembre, che includeranno bombe imperdibili come Return to Monkey Island. Tuttavia, nelle prossime settimane dovremo dire addio a 7 titoli in omaggio, inclusi due big calcistici.