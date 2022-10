Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% (e un bonus gratis) per celebrare Halloween: ecco i migliori

Anche questo martedì sono stati rinnovati, come di consueto, gli sconti settimanali di Xbox Store con tante imperdibili novità: i giocatori possono infatti risparmiare fino al 90% su alcuni dei titoli più amati dagli utenti console.

Insieme alle nuove Promozioni Gold, riservate come sempre agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) ci sono anche tante offerte disponibili senza alcun obbligo di abbonamento, insieme a un bonus molto speciale.

Oltre ad aver rinnovato i precedenti saldi di Halloween, in vista dell’imminente festa più paurosa dell’anno, Xbox Store ha infatti deciso di offrire un omaggio gratis a tema: potete infatti scaricare senza costi aggiuntivi outfit alternativi per Vampire The Masquerade Swansong, sia su Xbox Series X|S che su Xbox One.

Tra le offerte più interessanti non possiamo che segnalarvi gli sconti dedicati al franchise di Assassin’s Creed: se volete recuperare l’ultima trilogia di successo, potreste essere interessati al Mythology Pack: il pacchetto vi permetterà di recuperare Origins, Odyssey e Valhalla in un un’unica soluzione e al 70% di sconto.

Segnaliamo inoltre le tante offerte dedicate all’universo di Far Cry, con uno sconto speciale del 50% riservato al sesto capitolo nella sua edizione Game of the Year, che include tutti i contenuti dell’ultima avventura open world.

C’è spazio anche per grandi produzioni pubblicate da Electronic Arts, tra le quali segnaliamo per fare alcuni esempi F1 22, Battlefield 2042 e Mass Effect Legendary Edition. Il publisher propone anche un interessantissimo sconto di 90% sul suo bundle per la famiglia, un pacchetto che include Need for Speed, Plants vs Zombies Garden Warfare 2 e Unravel a un prezzo imperdibile di 3,99€.

Naturalmente questi sono soltanto alcuni esempi dei numerosi sconti settimanali disponibili su Xbox Store: potete consultarli tutti, incluse le offerte ancora valide per lo Shocktober, al seguente indirizzo. Di seguito vi riporteremo invece le migliori nuove offerte disponibili e selezionate dalla nostra redazione:

Assassin’s Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) — 70% di sconto

(Origins + Odyssey + Valhalla) — 70% di sconto Battlefield 2042 — 50% di sconto

— 50% di sconto EA Family Bundle (Need for Speed + PvZ GW2 + Unravel) — 90% di sconto

— 90% di sconto Ghostrunner — 60% di sconto

— 60% di sconto F1 22 — 40% di sconto

— 40% di sconto F1 Manager 2022 — 20% di sconto

— 20% di sconto Far Cry 6 GOTY Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Madden NFL 23 — 35% di sconto

— 35% di sconto Mafia: Trilogy — 60% di sconto

— 60% di sconto Mass Effect Legendary Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Monster Hunter World — 25% di sconto

— 25% di sconto Rayman Legends — 75% di sconto

— 75% di sconto Sid Meier’s Civilization VI Platinum Edition — 70% di sconto

— 70% di sconto Star Wars Jedi: Fallen Order — 80% di sconto

— 80% di sconto The Outer Worlds — 67% di sconto

— 67% di sconto Tom Clancy’s Splinter Cell — 60% di sconto

— 60% di sconto Ultimate Marvel vs Capcom 3 — 60% di sconto

Curiosamente, fino a pochi istanti fa qualcuno era riuscito a mettere in vendita su Xbox Store un gioco fake, che prima di essere rimosso ha ingannato alcuni utenti che credevano di acquistare NBA 2K23.

Cogliamo inoltre l’occasione per segnalarvi che tra pochi mesi sarà pubblicato un aggiornamento gratuito next-gen per Fallout 4: una notizia che interessa particolarmente anche i fan Xbox, dato che il titolo di Bethesda è disponibile gratis su Game Pass.