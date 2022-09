Xbox Store svela tanti nuovi sconti fino al 90% per il Tokyo Game Show: ecco i migliori

Tornano anche oggi i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, il negozio digitale per le console di casa Microsoft che propone tante nuove imperdibili promozioni per tutti i suoi giocatori.

Oltre al consueto ritorno delle Promozioni Gold per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon) sono infatti disponibili tante offerte dedicate a grandi eventi, tra le quali segnaliamo quelle dedicate al Tokyo Game Show sulle migliori produzioni giapponesi — e non solo — fino al 90%.

Ma non si tratta delle uniche offerte disponibili: Xbox Store ha infatti deciso di proporre grandi saldi dedicati alla saga di Assassin’s Creed e ai migliori giochi di CD Projekt, per celebrare il lancio della serie Cyberpunk Edgerunners.

E proprio l’ultimo ambizioso RPG della compagnia è protagonista di una delle offerte più interessanti: oggi potrete infatti acquistare Cyberpunk 2077 con il 50% di sconto e festeggiare il day-one della serie Netflix.

Restando in tema CD Projekt, le nuove offerte rappresentano anche l’occasione perfetta per recuperare il bellissimo The Witcher 3: l’edizione Game of the Year è infatti proposta con un generosissimo 80% di sconto.

Lo store di casa Microsoft ha inoltre deciso di celebrare l’ultimo evento di casa Ubisoft, che ha permesso di scoprire il futuro di Assassin’s Creed con tante offerte dedicate al franchise: la promozione più interessante è sicuramente quella dedicata al Mythology Pack, che consente di recuperare in un unico pacchetto Origins, Odyssey e Valhalla al 75% in meno.

Per quanto riguarda invece le offerte dedicate al Tokyo Game Show, potrete scoprire sconti dedicati alle saghe di Need for Speed, Devil May Cry, Kingdom Hearts, Final Fantasy e tanto altro ancora, con riduzioni di prezzo fino al 90%.

Un altro sconto particolarmente interessante che vogliamo segnalarvi è quello dedicato a Project Cars 2, scontato al 90% in vista della sua imminente rimozione dallo store: vi consigliamo dunque di approfittarne il prima possibile.

Se volete scoprire tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, vi consigliamo di dare un’occhiata al seguente indirizzo: di seguito, troverete invece alcuni dei migliori nuovi sconti, selezionati dalla nostra redazione.

Assassin’s Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) — 75% di sconto

— 75% di sconto BioShock: The Collection — 80% di sconto

— 80% di sconto Blue Dragon — 75% di sconto

— 75% di sconto Call of Duty 4: Modern Warfare — 50% di sconto

— 50% di sconto Cyberpunk 2077 — 50% di sconto

— 50% di sconto Devil May Cry 5 Special Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Diablo III: Eternal Collection — 67% di sconto

— 67% di sconto Dragon Ball FighterZ – FighterZ Edition — 85% di sconto

— 85% di sconto Dragon’s Dogma: Dark Arisen — 85% di sconto

— 85% di sconto Kingdom Hearts III — 30% di sconto

— 30% di sconto Lost Odyssey — 33% di sconto

— 33% di sconto Need for Speed Payback – Deluxe Edition — 90% di sconto

— 90% di sconto NieR Replicant — 50% di sconto

— 50% di sconto One Piece: Burning Blood — 90% di sconto

— 90% di sconto Project Cars 2 – Deluxe Edition — 90% di sconto

— 90% di sconto Resident Evil Village — 25% di sconto

— 25% di sconto Stranger of Paradise Final Fantasy Origin — 30% di sconto

— 30% di sconto The Witcher 3: Wild Hunt GOTY Edition — 80% di sconto

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che domani sarà disponibile un nuovo evento Xbox su Twitch, dedicato alle produzioni indipendenti in arrivo e alle novità su Game Pass.

La casa di Redmond ha anche iniziato a testare una nuova interfaccia home per Xbox Series X|S, che sembra voler mettere ancora più in evidenza il catalogo del servizio in abbonamento.