La nuova interfaccia Xbox sembra essere niente male

Xbox si appresta a ricevere un aggiornamento della sua interfaccia, la quale sembra portare diverse modifiche non solamente estetiche al tutto.

Considerando la diffusione del catalogo Xbox Game Pass, non sorprende come la Casa di Redmond non voglia certo interrompere gli aggiornamenti alle sue piattaforme Series X|S.

Difatti, come riportato anche da Gaming Bolt, un gruppo di Xbox Insider di Alpha Skip-Ahead è stato scelto per contribuire a testare la nuova interfaccia.

Secondo Ivy Krislov, senior product manager di Xbox experiences, questo fa parte di una serie di esperimenti della durata di diversi mesi in cui Xbox perfezionerà la sua nuova interfaccia utente, il cui rilascio è previsto per il prossimo anno.

La nuova interfaccia presenta una serie di nuove funzionalità, come la nuova riga ‘Torna indietro’ che consente ai giocatori di accedere alle applicazioni e ai giochi aperti più di recente.

Ma non solo: le funzioni di sistema come Store, Ricerca e Impostazioni avranno le loro icone dedicate su Xbox Home.

La nuova interfaccia si concentra sulla creazione di una schermata iniziale personale per i giocatori di Xbox e, come parte di ciò, i giocatori saranno in grado di vedere categorie curate e raccomandazioni in base alle loro preferenze di gioco quando scorrono la schermata iniziale della dashboard.

L’azienda sta inoltre valutando la possibilità di creare nuovi canali per i giochi e le collezioni, sebbene al momento manchino ovviamente i dettagli specifici della cosa. Vi terremo aggiornati.

