Due amati videogiochi sportivi spariranno per sempre, ma c’è un motivo

A volte capita che i videogiochi scompaiano per sempre, e succede anche alle famose saghe di titoli sportivi.

Mentre Gran Turismo 7 è tornato per rinfrescare la saga (lo trovate su Amazon), la sua concorrenza perde pezzi con gli anni che passano.

Un titolo che all’uscita ha fatto molto discutere, ma che si è aggiornato con il tempo e ora è decisamente migliore rispetto al day one.

L’ultimo baluardo è la serie di Forza Motorsport, che tornerà a breve mostrando i muscoli come non mai mostrando feature next-gen.

I primi due capitoli di Project Cars verranno infatti rimossi per sempre dal mercato, per un motivo molto preciso.

Come riporta VGC, Project Cars 1 e Project Cars 2 saranno ritirati dalla vendita nei prossimi mesi da qualsiasi piattaforma. Il 3 ottobre verrà rimosso il primo capitolo, mentre il 21 settembre toccherà al secondo.

La notizia è stata confermata sull’account Twitter di Project Cars, che ha affermato che la decisione era stata presa a seguito di un problema burocratico.

An update from the Slightly Mad Team on #ProjectCARS and #ProjectCARS2. pic.twitter.com/VtWEow5jao

— Project CARS (@projectcarsgame) August 22, 2022