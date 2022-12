Xbox Store svela le Offerte di Fine Anno con sconti fino al 95%: ecco i migliori

Con un annuncio a sorpresa, Xbox Store ha appena deciso di rinnovare il proprio catalogo con tantissimi sconti decisamente interessanti: da questo momento sono infatti ufficialmente disponibili i saldi Countdown, ovvero delle vere e proprie Offerte di Fine Anno sui migliori giochi di terze parti disponibili.

Se avevate dunque preso in considerazione l’idea di regalarvi a Natale una Xbox Series X o Series S (la trovate in offerta su Amazon), o naturalmente se siete già in possesso di una delle console next-gen, l’iniziativa appare molto interessante per passare le vostre vacanze con i prossimi videogiochi preferiti.

A differenza delle consuete promozioni settimanali, non sarà necessario alcun tipo di abbonamento per accedere a questi sconti: potrete trovare tantissimi grandi giochi in offerta, che includono anche il GOTY 2022.

Tra gli sconti che vogliamo segnalarvi c’è infatti anche il bellissimo Elden Ring, per la prima volta in offerta su Xbox Store: il soulslike open world di FromSoftware potrà essere vostro con il 30% di sconto, valido sia per l’edizione standard che per la Deluxe Edition.

Naturalmente non si tratta dell’unica produzione importante in offerta: vogliamo infatti segnalarvi anche le generose offerte dedicate a FIFA 23 e Cyberpunk 2077, disponibili in entrambi i casi con un buon 50% di sconto, o anche Call of Duty Modern Warfare II con il 20% di sconto.

E nel caso vogliate risparmiare il più possibile, segnaliamo anche offerte incredibilmente generose su tantissimi titoli: un esempio è l’intrigante action RPG AereA, che grazie ad un incredibile sconto del 95% potrà essere vostro a solo 1.49€.

Le Offerte di Fine Anno sono davvero numerose per potervele elencare tutte, motivo per il quale vi consigliamo di consultare la proposta completa di giochi in sconto al seguente indirizzo. Di seguito, troverete invece una selezione di quelli che riteniamo essere i migliori sconti attualmente disponibili su Xbox Store:

Xbox Store: le migliori Offerte di Fine Anno

AereA — Sconto del 95%

— Sconto del 95% Alan Wake Remastered — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Assassin’s Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Batman: Arkham Collection — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Call of Duty Modern Warfare II – Vault Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Cyberpunk 2077 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dark Souls III — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Diablo II: Resurrected — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Dragon Ball Z: Kakarot — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Dragon’s Dogma: Dark Arisen — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Dying Light 2 Stay Human — Sconto del 50%

— Sconto del 50% EA Sports FIFA 23 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% EA Star Wars Triple Bundle — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Elden Ring — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Far Cry 6 GOTY Edition — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Gotham Knights: Deluxe — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% It Takes Two — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Just Dance 2023 Edition — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Kingdom Hearts III — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Metal Gear Solid V: The Definitive Experience — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% NBA 2K23 — Sconto del 55%

— Sconto del 55% NieR Replicant — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Resident Evil Village Gold Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% The Witcher 3: Wild Hunt – GOTY Edition — Sconto del 40%

Questo è solo un breve assaggio delle numerose offerte disponibili su Xbox Store, che come accennavamo in apertura sono davvero numerose: consultate dunque accuratamente il catalogo per non lasciarvi sfuggire neanche un’occasione.

Qualora vi fosse sfuggito, cogliamo l’occasione per ricordarvi che su Xbox Game Pass è stato aggiunto un nuovo gioco gratis, ma raccomandiamo agli utenti di fare attenzione: uno degli obiettivi sbloccabili è attualmente vittima di un bug.

Inoltre, da questo momento sono già partiti i weekend gratuiti dedicati ad Assassin’s Creed Valhalla e COD Modern Warfare 2: un’altra occasione da non lasciarvi sfuggire, in vista del Natale e delle già citate Offerte di Fine Anno.