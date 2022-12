Assassin’s Creed Valhalla e Modern Warfare 2 sono gratis da ora, ma solo per pochi giorni

Ubisoft e Activision Blizzard hanno appena avviato due nuove interessanti iniziative per celebrare il fine settimana: da questo momento potete infatti provare gratis Assassin’s Creed Valhalla e Call of Duty Modern Warfare 2 sulle vostre piattaforme preferite, senza alcun acquisto aggiuntivo.

Si tratta di weekend gratuiti proposti in contemporanea e che celebrano l’ultimo weekend prima delle vacanze natalizie, seppur per motivi diversi: Ubisoft ha infatti deciso di celebrare la fine degli aggiornamenti di Valhalla, mentre Activision ha deciso di cogliere l’occasione per far provare a tanti nuovi utenti il multiplayer di Modern Warfare 2 (lo trovate in sconto su Amazon).

La casa di Assassin’s Creed aveva già anticipato il suo weekend gratuito, mentre per lo sparatutto in prima persona l’annuncio era arrivato soltanto nelle scorse ore: le rispettive prove si svolgeranno però con modalità diverse.

Assassin’s Creed Valhalla vi permetterà infatti di scoprire tutta la campagna principale senza alcuna ulteriore limitazione, mentre la prova di Call of Duty Modern Warfare 2 sarà esclusivamente multiplayer e limitata in alcuni aspetti.

I giocatori potranno infatti provare esclusivamente la nuova mappa Shipment, Farm 18 e El Asilo, mentre le 4 modalità giocabili sono Deathmatch, Hardpoint, Domination e Kill Confirmed. Tutti gli altri contenuti non sono stati inclusi nel weekend gratuito.

In ogni caso, la durata delle prove gratuite di Assassin’s Creed Valhalla e Modern Warfare 2 sarà identica: potete scaricarli da questo momento dai rispettivi store e potrete giocarci senza alcun costo fino al 19 dicembre.

Avete dunque circa 3 giorni di tempo per poter mettere le mani su queste due grandi produzioni, selezionate appositamente per i fan delle campagne in single player che per chi preferisce giocare online con i propri amici: non possiamo che concludere augurandovi dunque un buon divertimento.

Restando in tema con regali in vista del Natale, vi raccomandiamo di tenere d’occhio Epic Games Store: è già disponibile gratis il primo gioco misterioso e tra poche ore potrete riscattarne uno nuovo.