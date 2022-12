Xbox Game Pass, disponibile da ora un nuovo gioco gratis (ma c’è una brutta notizia)

L’ultimo gioco gratis previsto per la prima metà di dicembre è stato appena aggiunto a Xbox Game Pass: da questo momento tutti gli utenti iscritti al servizio potranno provare un nuovo omaggio senza costi aggiuntivi.

Si tratta di Rainbow Billy The Curse of the Leviathan, una gradevole e colorata avventura 2.5D adatta a tutta la famiglia e che offrirà oltre 30 ore di gameplay, già disponibile per il download su Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon).

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, il download è già disponibile su console Xbox, mentre sembra non sia stato ancora abilitato su PC: dovrebbe essere però soltanto questione di poche ore, dato che il titolo deve essere ancora caricato sul relativo store.

Tuttavia, TrueAchievements segnala che c’è una brutta notizia per i cacciatori di obiettivi: sembra infatti che al momento non sia possibile ottenere sbloccare tutti gli achievement a causa di un curioso bug.

Sembra infatti che l’obiettivo «Practice makes Perfect», che richiede di completare senza errori 50 minigiochi attack, non sia attualmente sbloccabile su Xbox: si tratta di un bug che ha colpito unicamente le versioni delle console di casa Microsoft, dato che su PlayStation il relativo trofeo può essere ottenuto senza alcuna difficoltà.

Gli sviluppatori avevano promesso un bugfix già durante lo scorso giugno, al momento non ancora rilasciato: di conseguenza, si tratta di un gioco che attualmente non può essere completato al 100%.

That fix is on its way Jason!! — Manavoid Entertainment (@WeAreManaVoid) June 7, 2022

Fortunatamente, non sarebbe necessario attendere a lungo: un fan sarebbe infatti riuscito a contattare gli sviluppatori, ricevendo conferma che la patch 1.2 non sarebbe stata autorizzata da Microsoft prima del lancio su Xbox Game Pass, ma in realtà sarebbe già pronta e sarà rilasciata non appena possibile.

Se siete particolarmente interessati a ottenere tutti gli obiettivi, il nostro consiglio è dunque quello di aspettare che tale aggiornamento venga effettivamente rilasciato. Per tutti gli altri, non possiamo che augurare buon divertimento con questo nuovo gradevole gioco gratis.

Qualora vi foste persi la notizia, vi ricordiamo che Hot Wheels Unleashed non uscirà più gratis oggi, come inizialmente annunciato: l’uscita è stata infatti rinviata a data da destinarsi. Vedremo se nelle prossime ore ci saranno ulteriori novità sulla vicenda.

Nel frattempo, segnaliamo che tra i nuovi giochi gratis è stato recentemente rilasciato il divertente High on Life, che ha però generato polemiche per via del suo utilizzo della IA per alcuni contenuti artistici.