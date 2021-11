Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono amati giochi anime (e Dark Souls)

Torna puntuale come ogni martedì mattina l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, giornata in cui il negozio digitale di Microsoft rinnova le offerte su titoli imperdibili.

Gli sconti di Xbox Store sono anche l’occasione per rinnovare le Promozioni Gold, offerte speciali dedicate esclusivamente agli abbonati Live Gold o Game Pass Ultimate, pur non rappresentando ovviamente le uniche occasioni disponibili.

Durante la giornata di ieri Xbox ha avuto modo di celebrare il ventesimo anniversario annunciando ben 76 nuovi giochi in retrocompatibilità: oggi i festeggiamenti continuano con tanti nuovi sconti.

L’occasione è stata celebrata anche dai rivali di PlayStation, che hanno fatto gli auguri a Xbox per i loro 20 anni mettendo da parte la console war, alla quale sono evidentemente interessati solo alcuni fan.

In ogni caso, tra le offerte più interessanti disponibili sullo store vogliamo sicuramente segnalare le promozioni del publisher Bandai Namco, che consentiranno di risparmiare cifre importanti sui più amati giochi a tema anime e sulla saga di Dark Souls.

Tutti i capitoli della popolare saga di FromSoftware sono infatti disponibili al 50% in meno, rappresentando dunque un’ottima occasione per scoprire una delle saghe che ha influenzato maggiormente il mercato moderno.

Sarà possibile anche acquistare giochi per gli amanti di manga e serie animate giapponesi, come Naruto to Boruto Shinobi Striker con un imperdibile 90% di sconto, o approfittare dell’85% di sconto su altri grandi titoli ispirati agli anime più amati, come Dragon Ball Xenoverse e One Piece World Seeker.

Tra le Promozioni Gold, disponibili quindi per gli abbonati Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, vogliamo inoltre segnalare in particolare l’incredibile 80% di sconto su Spec Ops The Line, titolo molto apprezzato per via della sua storia matura, in grado di mostrarvi il lato della guerra che spesso non viene mai trattato.

Di seguito troverete una nostra piccola selezione dei tanti sconti disponibili su Xbox Store: se vorrete consultarli tutti, vi suggeriamo di dirigervi al seguente indirizzo, tenendo però conto che saranno mostrati i prezzi per il territorio americano e che non tutti i bundle sono disponibili nel nostro territorio.

Ricordiamo che tutte le offerte di Xbox Store saranno disponibili fino a martedì 23 novembre: a partire da questa data, saranno già disponibili le nuove imperdibili offerte settimanali.

In ogni caso, gli abbonati a Xbox Game Pass potranno comunque continuare a godere di un catalogo di videogiochi gratis sempre crescente: Phil Spencer ha chiarito che il servizio è pienamente sostenibile e che Microsoft non sta semplicemente bruciando soldi.