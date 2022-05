Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono i picchiaduro più amati

Xbox Store ha rinnovato anche questo martedì l’appuntamento con i nuovi sconti settimanali, dedicati ai migliori giochi disponibili per tutti gli utenti della console di casa Microsoft.

Significa che non solo sarà possibile accedere alle nuovissime Promozioni Gold, ovvero quelle offerte speciali riservate esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (potete rinnovare il vostro abbonamento su Amazon), ma anche accedere a sconti dedicati a tutti i giocatori, anche senza abbonamenti con riduzioni di prezzo fino al 95%.

Oltre a poter ritrovare molte delle offerte più interessanti proposte la scorsa settimana, in particolar modo quelle dedicate ai giochi ottimizzati per la next-gen, questa volta Xbox Store ha deciso di offrire in sconto anche i picchiaduro più amati dai giocatori.

Tra questi segnaliamo anche il recentissimo The King of Fighters XV, acquistabile con uno sconto del 25% nella sua Deluxe Edition e che include anche il primo Team Pass.

Quando si parla di picchiaduro non si può poi non citare la celebre saga di Street Fighter: potete recuperare la 30th Anniversary Collection al 60% e Super Street Fighter IV Arcade Edition all’80% in meno.

Naturalmente, non si tratte delle uniche saghe picchiaduro in offerta: sono infatti disponibili tantissimi promozioni dedicate alla saga di Dead or Alive, dal primo al sesto capitolo, oltre a sconti dedicati a Injustice 2 e Mortal Kombat 11.

I titoli di combattimento non sono ovviamente gli unici giochi che potrete acquistare in forte sconto: su Xbox Store potrete acquistare in offerta le più celebri produzioni di terze parti, come Call of Duty Vanguard, FIFA 22, Tiny Tina’s Wonderlands e Cyberpunk 2077.

Segnaliamo inoltre A Knight’s Quest come l’offerta più interessante proposta dallo store: si tratta di un action adventure che potrà essere vostro a solo 1 euro e 24 centesimi, grazie allo sconto del 95%.

Se volete consultare voi stessi tutte le offerte attualmente disponibili, vi consigliamo di dirigervi al seguente indirizzo: di seguito troverete invece un riepilogo con i migliori nuovi sconti, proposti dalla nostra redazione:

The King of Fighters XV Deluxe Edition

Street Fighter 30th Anniversary Collection

Super Street Fighter IV Arcade Edition

Dead or Alive 6 Digital Deluxe Edition

Mortal Kombat 11

Injustice 2

Call of Duty Vanguard

FIFA 22

Tiny Tina’s Wonderlands

Cyberpunk 2077

A Knight’s Quest

Mass Effect Legendary Edition

Star Wars Battlefront II

WWE 2K22

Streets of Rage 4

Vi ricordiamo inoltre che sono già disponibili i nuovi giochi gratis Xbox di Games With Gold: il nostro consiglio è quello di riscattarli il prima possibile.

E a proposito di giochi gratis, segnaliamo anche che a partire da oggi potrete scaricare nuovi titoli inclusi su Xbox Game Pass.