Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono le migliori saghe più amate

Anche questa settimana Microsoft ha deciso di rinnovare l’appuntamento con gli sconti settimanali di Xbox Store: grazie alle nuove promozioni gli utenti console potranno approfittare di tante nuove imperdibili offerte.

Oltre alle consuete Promozioni Gold, disponibili in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, lo store propone tante imperdibili offerte dedicate a molti dei franchise più amati dai giocatori.

Per la gioia degli utenti sono stati confermati gli sconti sui migliori giochi Ubisoft e anime, che saranno dunque disponibili anche per questa settimana.

L’unica eccezione riguarda naturalmente Jump Force, che è stato appena rimosso dagli store di tutto il mondo: non sarà dunque più possibile acquistare il picchiaduro crossover.

Per quanto riguarda invece le nuove offerte, una delle più interessanti è sicuramente quella che riguarda FIFA 22, il bestseller calcistico di EA Sports e protagonista delle promozioni relative ai giochi sportivi.

Questa settimana potrete infatti approfittare dello sconto del 50% su FIFA 22 Ultimate Edition, disponibile esclusivamente in versione digitale e che include entrambe le versioni Xbox One e Series X|S.

Tra le Promozioni Gold per Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate vogliamo invece segnalare l’offerta su Call of Duty Vanguard, l’ultimo capitolo della celebre serie sparatutto di Activision Blizzard: potrete acquistarlo con sconti fino al 35% in base all’edizione da voi scelta.

Sono inoltre disponibili tanti sconti dedicati al publisher 2K: tra i molteplici giochi in offerta segnaliamo BioShock The Collection all’80% e Borderlands 3, proposto con tagli di prezzo fino al 75%.

Ma una delle proposte più interessanti è sicuramente la Digital Deluxe Edition di Sniper Elite 4: grazie allo sconto del 90% potrete fare vostro questo amatissimo capitolo con un incredibile risparmio di ben 90€ sul prezzo finale.

Potete consultare tutti i giochi in offerta fino al 15 febbraio al seguente indirizzo: di seguito vi proporremo quelli che riteniamo essere i nuovi migliori sconti della settimana di Xbox Store.

Di seguito vi riepilogheremo invece le migliori offerte della scorsa settimana ancora valide per i prossimi giorni:

Segnaliamo inoltre che se siete abbonati a Xbox Game Pass Ultimate da oggi potrete giocare gratis a due grandi classici di Electronic Arts su PC.