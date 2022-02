Cyberpunk 2077, la versione next-gen è sempre più vicina: c’è un indizio

Durante la giornata di ieri, CD Projekt ha finalmente interrotto il silenzio sulle ultime notizie relative a Cyberpunk 2077, svelando che oggi potrebbero arrivare novità molto interessanti.

Gli sviluppatori hanno infatti annunciato che alle ore 16.00 si terrà un evento streaming interamente dedicato a Cyberpunk 2077: pur non avendo annunciato nello specifico di cosa si tratti, i fan sembrano avere le idee molto chiare al riguardo.

Fin da subito si è infatti diffuso fortemente il sospetto che potesse trattarsi dell’attesissimo reveal della versione next-gen dell’ambizioso RPG: la data sembrerebbe infatti coincidere con le ultime indiscrezioni.

Negli scorsi giorni erano infatti emersi i primi dettagli sulla versione PS5 del titolo, anticipando addirittura che avremmo potuto vederlo già a metà febbraio.

Un nuovo indizio molto importante adesso è arrivato direttamente da Xbox Store: secondo quanto riportato dal giornalista Tom Warren di The Verge, la versione per la console di casa Microsoft sembrerebbe essere stata già ottimizzata per la next-gen.

La dicitura relativa all’ottimizzazione è emersa proprio poche ore prima dell’inizio dello stream di CD Projekt, lasciando dunque intendere che l’annuncio potrebbe riguardare proprio il lancio al day one delle nuove versioni di Cyberpunk 2077.

CD Projekt ha commentato la scoperta senza sbilanciarsi troppo, ma pubblicando una divertente gif in un tweet di risposta che vi riporteremo di seguito:

Il 15 febbraio effettivamente corrisponde proprio con le precedenti indiscrezioni diffuse sulla versione next-gen, che sostenevano come Cyberpunk 2077 su Xbox Series X|S e PS5 potesse arrivare già a metà febbraio o, eventualmente, a inizio marzo.

Naturalmente in questo momento non abbiamo la possibilità di sapere con certezza se sarà questo l’annuncio o se ci saranno ulteriori novità, motivo per cui l’appuntamento resta segnato alle ore 16.00 con lo streaming ufficiale, che naturalmente seguiremo anche noi per comunicarvi tutti gli ultimi aggiornamenti.

Ricordiamo che in precedenza CD Projekt aveva già annunciato che le nuove edizioni di Cyberpunk 2077 sarebbero state disponibili nel primo quadrimestre del 2022: vedremo se effettivamente è arrivato il momento di potersi godere Night City ottimizzata per le console di ultima generazione.

Lo scorso mese la build PC si era invece aggiornata misteriosamente, forse proprio in preparazione della nuova edizione dell’ambizioso RPG del team di The Witcher.