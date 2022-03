Xbox Store, sconti fino al 95%: ci sono amate saghe horror e action

Tornano puntuali come ogni martedì i nuovi sconti settimanali di Xbox Store: il negozio digitale della console di casa Microsoft ha deciso di proporre nuovamente tante interessantissime offerte per tutti i suoi utenti.

Questa settimana sono disponibili sconti che possono arrivare fino a un generosissimo 95%: tra le tante offerte non saranno disponibili solo le immancabili Promozioni Gold, in esclusiva per gli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate, ma anche promozioni dedicate a tutti gli utenti, anche senza alcun abbonamento.

Vogliamo segnalare in particolar modo le offerte dedicate ad alcuni dei più grandi publisher giapponesi: per un periodo limitato potrete dunque acquistare in sconto le migliori produzioni Capcom, Konami, Activision Blizzard e Square Enix.

Ad esempio, tra i grandi franchise di Capcom non possiamo che segnalare gli sconti dedicati a Resident Evil, Devil May Cry e Monster Hunter, ma anche su altri amati titoli scontati fino all’80%.

Tra le produzioni Konami non possiamo non citare Metal Gear Solid V e Rising Revengeance, disponibili con sconti fino al 75%, mentre tra le produzioni pubblicate da Activision Blizzard vogliamo segnalare Sekiro, Overwatch, Call of Duty e il bundle con tutti i giochi di Crash Bandicoot, incluso l’amato quarto capitolo con offerte fino al 67%.

Per quanto riguarda invece Square Enix, potrete approfittare di grandi offerte dedicate a saghe come Final Fantasy, Dragon Quest, Tomb Raider e Deus Ex con sconti fino all’85%.

Naturalmente potrete trovare anche tantissime promozioni a prezzi imbattibili: segnaliamo infatti disponibili al 95% e a meno di due euro XCOM 2 eDakar 18, imperdibili per chi vuole risparmiare il più possibile.

Potete consultare voi stessi tutte le offerte disponibili al seguente indirizzo, mentre di seguito vi segnaleremo i migliori sconti Xbox Store selezionati da noi:

Tutte le offerte termineranno ufficialmente martedì 29 marzo, giornata in cui saranno disponibili come di consueto i nuovi sconti settimanali di Xbox Store.

Nel frattempo, continua a rivelarsi fondamentale per gli utenti il servizio in abbonamento Xbox Game Pass, che in un paese è sceso clamorosamente di prezzo: al momento la strategia non sembra voler essere replicata anche sul mercato italiano.

Tra i tanti bonus proposti dal servizio ci sarà anche la possibilità di vedere gratis la serie TV di Halo: potrete infatti riscattare una prova gratuita di Paramount+, giusto in tempo per vederla in azione.

I giocatori che amano il gaming in portabilità saranno inoltre contenti di scoprire che Xbox Game Pass adesso è supportato ufficialmente su Steam Deck, grazie alla compatibilità con Xbox Cloud Gaming.