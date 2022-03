Xbox Game Pass scende di prezzo, ma c’è una brutta notizia

Le novità sui giochi gratis di Xbox Game Pass sono sempre molto attese dai giocatori di tutto il mondo, specie per la frequenza con cui il catalogo viene aggiornato.

Gli abbonati al servizio Xbox Game Pass Ultimate sanno infatti fin troppo bene che mese dopo mese sono tante le offerte applicate ormai a cadenza regolare.

Del resto, anche la seconda metà del mese di marzo non sembra essere da meno, con una quantità di chicche davvero molto interessanti.

Ora, come riportato anche da Windows Central, sembra che il prezzo di Xbox Game Pass si destinato a scendere, sebbene per noi italiani la sorpresa è però piuttosto amara.

Microsoft sta scontando pesantemente tutti i piani tariffari di Game Pass in India, con Ultimate ora sceso a ₹499 (6,54 dollari), mentre PC Game Pass e Xbox Game Pass a ₹349 (4,58 dollari). I cambiamenti entrano in vigore dal 1° aprile prossimo.

Le versioni PC e console del servizio hanno registrato una diminuzione del 30% dal prezzo base, scelta che sta sicuramente facendo molto discutere le altre nazioni.

Anche Xbox Live Gold sta per ricevere un taglio di prezzo a ₹349 (4,58 dollari), ancora una volta ad appannaggio dei giocatori indiani.

Con la versione statunitense di Game Pass a 14,99 dollari per Game Pass Ultimate e 9,99 dollari per PC Game Pass e Xbox Game Pass, l’India è al momento uno dei mercati più accessibili per il servizio di abbonamento Microsoft.

Al momento non è chiaro se e quando il taglio di prezzo verrà applicato anche ad altre nazioni del mondo, Italia inclusa.

Restando in tema, nei giorni scorsi è stato annunciato un nuovo gioco gratis in arrivo al Day One su Game Pass, ossia un soulslike ideato dai creatori di Ashen.

Ma non solo: sappiamo anche che uno dei prossimi titoli in regalo per il mese di maggio sarà un vero cult che farà felici i fan più nostalgici.