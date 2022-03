Xbox Game Pass su Steam Deck è ufficiale: ecco come funziona

Fin dal suo annuncio, uno degli aspetti più affascinanti di Steam Deck è stato offrire la possibilità di personalizzare la console portatile e installare un nuovo sistema operativo, che consentisse di accedere ai giochi gratis di Xbox Game Pass grazie a Windows.

Questa procedura non si è però rivelata ancora ottimale al 100%, ma la possibilità deve aver intrigato molto la stessa casa di Redmond, che ha annunciato che da questo momento Xbox Game Pass è ufficialmente utilizzabile su Steam Deck, senza alcuna modifica.

Si tratterebbe di un primo importante passo per portare il servizio in abbonamento sulla piattaforma di Valve, dopo che l’azienda si era detta molto interessata ad accogliere Game Pass su Steam.

La soluzione ideata permette di bypassare i problemi causati dalle edizioni PC di alcune delle più importanti esclusive, le cui versioni native non sono compatibili a causa del sistema anti-cheat utilizzato.

Come riportato da The Verge, Microsoft ha infatti rilasciato una versione beta del browser Edge, perfettamente in grado di far girare tutti i giochi gratis disponibili in abbonamento tramite il cloud gaming.

L’annuncio è stato dato dalla stessa casa di Redmond, che ha spiegato in un post su Reddit di aver lavorato a stretto contatto con Valve per garantire la compatibilità di Xbox Game Pass su Steam Deck.

Microsoft ha così creato una versione del browser compatibile con il sistema operativo di Steam Deck, basato su Linux, che includa anche il supporto nativo ai controlli della console: sarà possibile scaricare il browser tramite l’opzione «Discover Software Center» di SteamOS.

Seguendo attentamente le istruzioni presenti in questo post, sarà possibile trasformare Microsoft Edge in una vera e propria applicazione che lancerà Xbox Cloud Gaming sulla vostra console ibrida, consentendo di accedere immediatamente a un ampio catalogo di giochi gratis in portabilità.

Naturalmente sarà necessario disporre di una buona connessione a internet e ciò potrebbe rendere limitato l’utilizzo in portabilità, ma per tutti gli utenti abbonati si tratta comunque di un’ottima soluzione alternativa all’installazione di un nuovo sistema operativo.

Nonostante quest’ultima opzione sia infatti supportata, al momento la compatibilità non è perfetta e ci sono diverse limitazioni da prendere in considerazione prima di procedere: con Xbox Cloud Gaming si potrà invece accedere a tutti i giochi gratis in pochi semplici passi.