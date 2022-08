Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono tanti action RPG

Tornano puntuali come ogni settimana i nuovi sconti settimanali di Xbox Store, con tante imperdibili nuove proposte per i fan della console di casa Microsoft in offerta fino al 90%.

Oltre al consueto rinnovo delle Promozioni Gold, la linea di offerte riservata esclusivamente agli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon) sono presenti tanti nuovi sconti speciali, dedicati in particolar modo ai migliori action RPG disponibili sulla piattaforma.

Tra questi segnaliamo per esempio il recentissimo LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, una vera e propria hit a sorpresa e lettera d’amore per i fan della saga ideata da George Lucas.

Le nuove offerte di Xbox Store vi permetteranno infatti di recuperare la Deluxe Edition con uno sconto del 25%, che vi permetterà di ottenere anche tanti nuovi personaggi inclusi nel pacchetto.

Se siete fan degli open world, tra i tanti sconti segnaliamo anche Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition, il capolavoro western di Rockstar Games che include anche la componente online, disponibile con un generoso 67% di sconto.

Inoltre, le offerte sugli action RPG vi consentiranno di recuperare numerosi capitoli di alcune delle più amate saghe videoludiche, come ad esempio Devil May Cry, Yakuza, Dead Space e Mafia.

Naturalmente gli action RPG non sono gli unici giochi disponibili in sconto sullo store digitale di casa Microsoft: tra le offerte più convenienti e disponibili al 90% in meno vogliamo segnalarvi per esempio Sine Mora EX, il divertentissimo sparatutto a scorrimento orizzontale che oggi potrà essere vostro a solo 1 euro e 99 centesimi.

Se volete consultare tutti i giochi attualmente in offerta su Xbox Store, potete farlo direttamente dalla vostra console o, più comodamente, direttamente al seguente indirizzo. Di seguito vi riepilogheremo invece alcune delle migliori offerte attualmente disponibili e selezionate dalla nostra redazione:

Alan Wake Remastered — 40% di sconto

— 40% di sconto Alien: Isolation — 75% di sconto

— 75% di sconto Back 4 Blood — 55% di sconto

— 55% di sconto Batman: Arkham Knight — 65% di sconto

— 65% di sconto Dead Space — 75% di sconto

— 75% di sconto Devil May Cry 5 + Vergil — 67% di sconto

— 67% di sconto Dragon Ball Z: Kakarot Deluxe Edition — 70% di sconto

— 70% di sconto Far Cry 6 — 60% di sconto

— 60% di sconto Grand Theft Auto IV — 65% di sconto

— 65% di sconto LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker Deluxe Edition — 25% di sconto

— 25% di sconto Mafia II: Definitive Edition — 67% di sconto

— 67% di sconto Metro Exodus Gold Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Sine Mora EX — 90% di sconto

— 90% di sconto Yakuza 0 — 75% di sconto

Se siete curiosi di scoprire quali sono i prossimi giochi in uscita su Xbox, abbiamo riepilogato per voi tutti gli imminenti lanci per il mese di agosto con alcune perle da tenere d’occhio.

Vi raccomandiamo poi di tenere costantemente sotto controllo il catalogo di giochi gratis su Xbox Game Pass: a Ferragosto lasceranno il servizio ben 5 titoli.

Presto potrebbero esserci grandi novità anche per Xbox Series S: i giochi sviluppati sulla console «minore» potranno essere più potenti.