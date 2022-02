Xbox Store, sconti fino al 90%: ci sono tanti amati giochi action

Anche questa settimana sono stati rinnovate le promozioni settimanali di Xbox Store, con le quali gli utenti della console di casa Microsoft potranno risparmiare cifre incredibili sui migliori giochi disponibili.

Oltre alle consuete Promozioni Gold, accessibili esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold e Game Pass Ultimate, anche questa settimana sono disponibili molteplici sconti fino al 90% su grandissimi titoli dei publisher più amati, per una settimana caratterizzata da tanta azione.

In attesa di sostituire le promozioni dedicate al Capodanno Lunare, che termineranno ufficialmente domani e permetteranno di risparmiare sulle migliori esclusive dell’anno, i giocatori potranno già consultare tante nuove offerte imperdibili sulle saghe più amate.

Segnaliamo in particolare le offerte del publisher Ubisoft, che consentirà di ottenere a prezzo scontato i migliori capitoli delle saghe più amate, tra le quali non può naturalmente mancare Assassin’s Creed.

Tra le tante promozioni vogliamo segnalarvi l’Assassin’s Creed Mythology Pack: questo speciale bundle include Origins, Odyssey e Valhalla in un’unica soluzione, che oggi potrà essere vostra con un eccezionale 70% di sconto. Si tratta dunque di un’ottima occasione per scoprire gli ultimi capitoli di questa amata saga.

Restando sui franchise dedicati a Ubisoft, cogliamo l’occasione per segnalare anche gli sconti su Far Cry 6 Ultimate Edition e Watch Dogs Legion Gold Edition, le edizioni complete di questi amati capitoli e disponibili in offerta rispettivamente al 40% e al 70%.

Sono disponibili anche offerte dedicati alle grandi produzioni di THQ Nordic: tra queste sottolineiamo le promozioni su Biomutant e Darksiders III Blades & Whip Edition, scontati rispettivamente al 40% e all’80%.

Potrete trovare inoltre tantissime offerte dedicate ai giochi anime, tra i quali sottolineiamo che avrete l’ultima occasione per acquistare Jump Force Ultimate Edition prima che venga rimosso ufficialmente dagli store: l’edizione completa del picchiaduro crossover è scontata all’85%, mentre la versione base è disponibile al 90%.

Di seguito vi proporremo una nostra piccola selezione delle tante offerte disponibili su Xbox Store, ma vi invitiamo a consultare voi stessi la lista completa cliccando qui e scorrendo le numerose promozioni: gli sconti termineranno ufficialmente il 7 febbraio.

Cogliamo l’occasione per segnalarvi anche la disponibilità dei primi giochi gratis Xbox di febbraio con Games With Gold: c’è anche un big storico che potete scaricare adesso.

Fra pochi giorni gli utenti potranno invece iniziare ad accedere a uno dei primi giochi di febbraio di Xbox Game Pass, disponibile al day one.