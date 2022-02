Jump Force dice addio, tra poche ore scomparirà per sempre dagli store

Jump Force è stato un titolo in grado di puntare altissimo come ambizioni, ma non è riuscito a mantenerle alla prova dei fatti.

Il picchiaduro con protagonisti i più famosi eroi ed antagonisti della rivista Jump è stato il sogno degli amanti dei manga, che però è diventato presto un incubo.

Non è servita neanche la versione deluxe uscita per Nintendo Switch a ridare vita al picchiaduro, che è stato destinato molto presto all’oblio.

Versione che, tra l’altro, è stata castrata in maniera molto feroce dal punto di vista tecnico, con una fluidità bloccata a soli 30fps.

Sapevamo già dell’infausto destino che Bandai Namco ha decretato per Jump Force, il quale scomparirà per sempre da ogni store digitale.

Quella data è purtroppo arrivata, e segna la fine dell’esistenza digitale del picchiaduro, a cui Bandai Namco staccherà la spina.

Jump Force non sarà infatti più disponibile per l’acquisto a partire da oggi, 7 febbraio, e verrà rimosso nel corso della giornata su più fusi orari.

Perciò se volete acquistarlo in zona Cesarini, DLC inclusi, vi conviene correre sugli store digitali (PlayStation, Xbox, Switch e Steam) e sperare di non essere arrivati troppo tardi.

Dopo tre anni precisi, Jump Force viene sconfitto dalle dure leggi di mercato e non sarà acquistabile in forma digitale. Le copie fisiche, invece, saranno ancora disponibili.

Allo stesso modo, se riuscirete ad acquistarlo in digitale potrete continuarlo ad utilizzare senza problemi, a patto di averlo già riscattato ed acquistato.

Bandai Namco non ha mai dato delle spiegazioni ufficiali per questa decisione, quando venne diffusa un anno fa, ma possiamo presumere che il poco successo, e le scarse vendite, siano alla base di questa scelta.

Non è servito neanche il fatto che fosse disponibile anche su Xbox Game Pass, per incuriosire i giocatori più scettici.

Se volete riscoprire Jump Force, e acquistarlo al volo in queste ultime ore, vi consigliamo prima di consultare la nostra recensione.