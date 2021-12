The Game Awards 2021, i fan hanno deciso: ecco il vincitore del Players’ Voice

Il giorno tanto atteso è finalmente giunto: questa notte assisteremo finalmente a The Game Awards 2021, lo show presentato da Geoff Keighley che premierà i migliori videogiochi dell’anno.

C’è però già stato il tempo di eleggere già il primo vincitore, appositamente scelto dai fan: anche quest’anno gli utenti hanno infatti avuto la possibilità di eleggere il loro miglior gioco, che ha visto trionfare un’esclusiva disponibile su Xbox Game Pass.

Gli utenti hanno sfruttato l’occasione per premiare un nuovo atteso gioco, che solo a causa della sua data di lancio non è riuscito a conquistarsi un posto tra le nomination di quest’anno.

Stiamo naturalmente parlando di Halo Infinite, l’ultimo atteso capitolo della saga di Master Chief: proprio nella giornata di ieri è stata finalmente lanciata la campagna ufficiale, della quale abbiamo avuto modo di parlarvi approfonditamente nella nostra recensione, ma i giocatori hanno già avuto modo di divertirsi con il suo multiplayer free-to-play.

Nelle scorse ore si sono infatti concluse le votazioni della fase finale dei Players’ Voice, che hanno visto Halo Infinite trionfare con il 35% delle preferenze con una concorrenza molto agguerrita, che includeva anche tre dei candidati a Game of the Year.

Al secondo posto è infatti possibile trovare Metroid Dread con il 22% dei voti, mentre It Takes Two ha conquistato il terzo gradino del podio con il 17% delle preferenze. Chiudono la classifica Resident Evil Village e un’altra esclusiva Xbox, Forza Horizon 5, rispettivamente con il 15% e l’11% dei voti complessivi.

Inutile dire che 343 Industries e Xbox hanno già dimostrato tutto il loro entusiasmo per aver conquistato questo ambito riconoscimento: il community director di 343 Industries, Brian Jarrard, ha fatto le sue congratulazioni a tutta la squadra e ringraziato tutti i fan per il supporto.

Woot, let's go! Congrats to the 343 team and thanks to all of you for the support! <3 pic.twitter.com/6ojQniThXk — Brian Jarrard (@ske7ch) December 9, 2021

Anche Aaron Greenberg di Xbox ha voluto fare le sue personali congratulazioni a tutto il team che ha lavorato a Halo Infinite, sottolineando che si tratta di «un onore enorme» essere stati scelti dai fan come gioco preferito del 2021.

Thank you to everyone who voted and huge congratulations to the @Halo team on winning the Players’ Voice Award. The entirely fan voted award for their favorite game of 2021 is a huge honor! #HaloInfinite pic.twitter.com/mUuCPK7fK5 — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) December 9, 2021

Il ritorno di Master Chief si è rivelato dunque essere un grande successo, del quale Microsoft potrà definirsi orgogliosa: il grande lavoro e la decisione di rinviare il gioco dopo un primo reveal non ottimale, alla fine, hanno portato i primi importanti risultati.

Gli appassionati del franchise dovrebbero, a maggior ragione, tenere d’occhio lo show di stanotte: sarà infatti svelato il primo trailer completo della serie TV di Halo.

In ogni caso, non resta che vedere se Xbox riuscirà a trionfare anche con Psychonauts 2, candidato a Gioco dell’Anno: in un nostro speciale vi abbiamo parlato di tutte le nomination, sottolineando i pro e i contro relativi a una loro possibile vittoria.