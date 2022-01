Qualcuno ha già ripensato l’interfaccia di Xbox Game Pass (per fare entrare i giochi Activision)

L’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft è senza dubbio uno degli avvenimenti più importanti dell’industria degli ultimi anni (se non anche di più).

Senza contare ovviamente la cifra messa sul piatto, che è di ben 70 miliardi di dollari. Insomma, si tratta sicuramente di una somma record.

Una delle prime cose sotto gli occhi dei giocatori è sicuramente il risvolto che tale storica acquisizione avrà sul servizio Xbox Game Pass.

Come sappiamo il Game Pass è il servizio imprescindibile per ogni utente che si voglia buttare a capofitto nell’ecosistema Microsoft, sia esso su console, PC o smartphone, e permette di avere accesso a un catalogo enorme di videogiochi a patto del pagamento mensile dell’abbonamento.

A seguito dell’acquisizione di Activision, il Game Pass sicuramente si amplierà ancora di più, andando ad accogliere anche i giochi dei più famosi brand dell’azienda.

Con la futura espansione del Game Pass è lecito pensare che ci si possa aspettare una ristrutturazione dell’interfaccia utente del servizio, in modo da poter facilitare la fruizione dello stesso al giocatore.

L’utente di Twitter Klobrille, membro di Xbox Game Studios, ha postato un concept rinnovato della user interface con l’aggiunta dei nuovi giochi post-acquisizione di Activision Blizzard.

L’immagine mostra una libreria di titoli suddivisa accuratamente in base alla compagnia che li distribuisce.

Conceptual Xbox Game Pass UI Experience. pic.twitter.com/kEQsuh7Wrj — Klobrille (@klobrille) January 21, 2022

Ed è così che possiamo vedere la sezione dedicata ai titoli Bethesda, quella per Activision, un’altra per Blizzard, una sezione dedicata a EA, quella più propriamente riguardante Xbox Game Studios, una con i contenuti ID @ Xbox e per finire quella dedicata ai titoli presenti su Xbox Game Pass sin dal day one.

Potrebbe essere sicuramente un modo molto interessante per organizzare l’UI di Xbox Game Pass in vista degli ormai ovvi nuovi arrivi, per un servizio che ormai conta milioni e milioni di utenti ed è pronto ad riceverne sempre di più.