Xbox, nuovo evento streaming per Tokyo Game Show 2021: ecco i dettagli

Xbox oggi ha voluto confermare non solo che sarà presente al Tokyo Game Show 2021, ma che la sua partecipazione avverrà con un nuovo evento dedicato.

Da sempre la casa di Redmond ambisce ad emergere anche nel mercato giapponese: la nuova presentazione, che plausibilmente si concentrerà in particolar modo sulla proposta di Xbox Game Pass Ultimate, sarebbe dunque l’ennesima mossa verso questo grande obiettivo.

Xbox aveva già comunicato di voler presenziare allo show giapponese, ma adesso è stato confermato che ci sarà un vero e proprio streaming dedicato.

Microsoft sfrutterà l’occasione per celebrare nuovamente la passione per i videogiochi della sua community: già pochi giorni fa aveva svelato la postazione da gaming perfetta con PS5 e Switch.

Con un post ufficiale sul blog ufficiale della console Microsoft, Xbox ha dunque voluto sottolineare il modo in cui sarà presente durante il venticinquesimo anniversario del più grande evento asiatico dedicato ai videogiochi.

L’evento in questione sarà dedicato principalmente ai giocatori situati in Giappone e presso tutto il territorio asiatico, dunque Microsoft ha già preannunciato che non dovrebbe essere uno show dedicato agli utenti globali.

A tal proposito, Xbox ha già anticipato che non sarà svelato alcun debutto globale di videogiochi, ma che invece lo show sarà un modo per celebrare la comunità locale.

In ogni caso, ci saranno comunque aggiornamenti su titoli già annunciati precedentemente, che saranno disponibili nei prossimi giorni anche su Xbox Game Pass.

Lo streaming si terrà online giovedì 30 settembre alle ore 11.00 italiane: l’evento dovrebbe dunque essere l’occasione ideale per scoprire più da vicino alcuni dei più grandi videogiochi in uscita su Xbox.

Microsoft non ha però svelato con precisione quali saranno i protagonisti dello show: naturalmente non mancheremo di tenervi aggiornati sulle nostre pagine con tutte le ultime novità.

A proposito di Xbox Game Pass, proprio durante la giornata in cui si svolgerà l’evento dedicato a Tokyo Game Show 2021 ben cinque giochi lasceranno il servizio.

In compenso, nel servizio in abbonamento saranno aggiunti durante tutto il mese di settembre 13 nuovi giochi, con tante novità in arrivo al day one.

Nel frattempo, un fan ha scoperto che Xbox Series X e Series S sarebbero compatibili con gli SSD esterni, svelando come utilizzarli sulla console next-gen.