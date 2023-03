Xbox Store, nuovi sconti settimanali fino al 90% per i più grandi publisher: ecco i migliori

Anche questa settimana sono stati resi disponibili nuovi interessanti sconti a tempo limitato su Xbox Store, con offerte fino al 90% dedicate a tante intriganti produzioni e ai publisher di terze parti più amati.

Le offerte settimanali dello store per le console di casa Microsoft sono sempre un’opportunità molto interessante per aggiungere al proprio catalogo di Xbox Series X (la trovate in bundle su Amazon) e Series S i migliori titoli in commercio a prezzi imperdibili.

Tra i publisher protagonisti dei nuovi sconti settimanali troveremo non solo le rinnovate offerte di Capcom — che vi avevamo già segnalato la scorsa settimana — ma anche Square Enix ed Electronic Arts con produzioni molto interessanti.

Tra i nuovi giochi in offerta non possiamo infatti non segnalarvi lo sconto su Dead Space Digital Deluxe Edition: il nuovissimo remake del leggendario action horror è già disponibile in offerta al 20% di sconto nell’edizione più completa.

Per quanto riguarda invece Square Enix, tra le produzioni più recenti vogliamo segnalare lo sconto del 20% per Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, disponibile sia in edizione standard che Digital Deluxe, ma anche importanti e premiate produzioni come Nier Automata e Octopath Traveler al 50% di sconto.

Un’offerta particolarmente generosa che vogliamo riportarvi, in vista dell’imminente lancio di Jedi Survivor, è invece dedicata a Star Wars Jedi Fallen Order che potrà essere vostro addirittura al 90% in meno, valido anche in questo caso sia per l’edizione standard che per la Deluxe Edition.

Naturalmente le offerte di EA e Square Enix sono soltanto alcune delle promozioni attualmente disponibili, che includono anche i celebri Deals With Gold e numerosi sconti su perle da non lasciarsi scappare: invitandovi a consultare l’elenco completo al seguente indirizzo, vi riporteremo una nostra personale selezione delle migliori nuove offerte attualmente disponibili su Xbox Store.

Assassin’s Creed Valhalla Complete Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Dead Space Digital Deluxe Edition — Sconto del 20%

— Sconto del 20% Far Cry 6 Game of the Year Edition — Sconto del 65%

— Sconto del 65% FIFA 23 — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Gotham Knights — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto Online (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% It Takes Two — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Just Cause 4 – Complete Edition — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Kingdom Hearts III — Sconto del 50%

— Sconto del 50% NieR Automata: Become As Gods Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Octopath Traveler — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Persona 5 Royal — Sconto del 30%

— Sconto del 30% Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Sonic Frontiers Digital Deluxe Edition — Sconto del 33%

— Sconto del 33% Star Ocean The Divine Force — Sconto del 40%

— Sconto del 40% Star Wars Jedi: Fallen Order — Sconto del 90%

— Sconto del 90% The Callisto Protocol – Digital Deluxe Edition — Sconto del 30%

Restando in tema di novità in casa Xbox, vi ricordiamo che proprio da oggi potete già scaricare il nuovo gioco gratis offerto da Games With Gold. Inoltre, se siete iscritti a Game Pass Ultimate, potete anche scaricare il survival game per veri vichinghi anche su console.