Xbox Store, arrivano i primi sconti settimanali di marzo fino al 95%: ecco i migliori

Anche questo martedì sono arrivati i consueti sconti settimanali di Xbox Store: si tratta delle prime offerte a tempo disponibili sul negozio digitale per le console di casa Microsoft, con tantissimi giochi in offerta fino al 95%.

Oltre al rinnovo delle Promozioni Gold, disponibili solo per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate, la casa di Redmond ha deciso di proporre tante offerte dedicate ai publisher più amati: un’ottima occasione per aggiungere grandi titoli al vostro catalogo su Xbox Series X (trovate la console next-gen su Amazon).

Tra le numerose offerte disponibili vogliamo segnalarvi inoltre gli sconti a tema familiare: tali sconti includono non solo tutti i titoli che potete giocare insieme ai vostri cari, ma anche le produzioni in cui la famiglia è un tema particolarmente importante.

Un esempio è sicuramente l’offerta dedicata a Gotham Knights: l’ambiziosa produzione di Warner Bros. Games oggi potrà essere vostra con un generoso 60% di sconto sul prezzo finale.

Tra i publisher in primo piano troverete inoltre numerose produzioni di casa Capcom: alcuni esempi che vogliamo segnalarvi sono le offerte dedicate a Resident Evil Village e Devil May Cry 5 Special Edition, che in entrambi i casi potranno essere vostri al 50% in meno.

C’è ampio spazio anche per le produzioni più amate di Bandai Namco: Tales of Arise Ultimate Edition potrà essere vostro al 60%, mentre Dragon Ball FighterZ è attualmente disponibile all’85%. Un’offerta da prendere in seria considerazione, se ne state sentendo la mancanza dopo la rimozione da Xbox Game Pass.

Gli sconti settimanali offrono inoltre spesso l’occasione di recuperare alcune piccole perle nascoste a prezzi incredibili vantaggiosi: la proposta di questa settimana è Wuppo, un gradevole platform con illustrazioni realizzate a mano disponibile a soli 99 centesimi, grazie allo sconto del 95%.

Le offerte attualmente disponibili sono davvero troppo numerose per potervele elencare tutte, dunque vi raccomandiamo fortemente di consultare la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito, per aiutarvi nei vostri acquisti, troverete invece una nostra selezione di migliori offerte disponibili su Xbox Store:

A Plague Tale: Innocence — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Alien: Isolation the Collection — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Assassin’s Creed Triple Pack: Black Flag, Unity, Syndicate — Sconto del 75%

— Sconto del 75% Asura’s Wrath — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% BioShock: The Collection — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Call of Duty: Modern Warfare II Vault Edition — Sconto del 25%

— Sconto del 25% Castlevania Anniversary Collection — Sconto dell’80%

— Sconto dell’80% Control Ultimate Edition — Sconto del 70%

— Sconto del 70% Devil May Cry 5 Special Edition — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Dragon Ball FighterZ — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Dragon’s Dogma: Dark Arisen — Sconto dell’85%

— Sconto dell’85% Gotham Knights — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Grand Theft Auto V (Xbox Series X|S) — Sconto del 50%

— Sconto del 50% LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Mafia: Trilogy — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Marvel’s Guardians of the Galaxy — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Red Dead Redemption 2 — Sconto del 67%

— Sconto del 67% Resident Evil Village — Sconto del 50%

— Sconto del 50% Tales of Arise Ultimate Edition — Sconto del 60%

— Sconto del 60% Wuppo — Sconto del 95%

A proposito di novità, cogliamo l’occasione per segnalarvi anche che a partire da oggi è disponibile un nuovo gioco gratis al day one su Xbox Game Pass: si tratta di uno dei picchiaduro più apprezzati degli ultimi tempi.

Tra i nuovi giochi in sconto di questa settimana abbiamo inoltre segnalato anche Marvel’s Guardians of the Galaxy. Se siete interessati a questa premiata avventura, vi consigliamo di approfittare dell’offerta: tra pochi giorni non sarà più disponibile su Game Pass.