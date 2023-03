Games With Gold, disponibile da ora il nuovo gioco gratis Xbox di marzo

Con una giornata di anticipo, Games With Gold ha appena messo a disposizione di tutti gli utenti un nuovo gioco gratis Xbox da aggiungere alla vostra raccolta: si tratta del terzo titolo in omaggio per il mese di marzo, un’eccezione rispetto alla media di due giochi mensili adottata da quando è stato interrotto il supporto ai prodotti Xbox 360.

Ricordiamo che la promozione è riservata esclusivamente agli abbonamenti Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate

Dopo aver reso disponibili i primi due omaggi gratuiti prima ancora che arrivasse l’annuncio ufficiale, questa volta la promozione di casa Microsoft ha deciso di rendere già scaricabile Lumentum, l’ultimo gioco gratis Xbox di marzo.

Questa nuova interessante produzione sarà scaricabile fino al prossimo 15 aprile: come sempre, potrà essere giocato sia sulle console Xbox One che sulle piattaforme di ultima generazione Xbox Series X|S grazie alla retrocompatibilità.

Lumentum è un survival horror in pixel art ambientato in New England nella metà del diciannovesimo secolo: interpreterete un giovane aristocratico alla ricerca disperata della cura per una rara malattia, che si imbatterà in una dimora oscura ambientata da un conte capace di esaudire qualunque desiderio.

Ovviamente, non tutto è come sembra in questa misteriosa villa: dovrete affrontare temibili creature e prendere decisioni che cambieranno il corso della vostra storia, in una produzione ispirata da serie come Resident Evil e Silent Hill, ma anche dai miti di Cthulhu.

Potete riscattare fin da subito il vostro nuovo gioco gratis con Xbox Games With Gold

