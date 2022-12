I peggiori giochi Xbox Series X|S del 2022: la classifica

Sarebbe facile mettere insieme le classifiche fatte di sole gioie, inanellando quelli che sono i migliori videogiochi di un dato periodo. Più complicato, invece, guardarsi indietro lungo l’anno per ricordare quali sono stati invece i peggiori videogiochi del 2022. Pochi giorni fa, avevamo messo insieme la curiosa classifica per i possessori di PS5 e, oggi, sotto l’albero di Natale ecco anche quella dei peggiori giochi dell’anno usciti su Xbox Series X|S (trovate la S su Amazon, se volete farvi un regalo di fine dicembre).

La classifica è basata sulla media voto ottenuta da questi giochi nelle recensioni arrivate da tutto il mondo, come mostrato dal noto aggregatore Metacritic. Ovviamente, la valutazione indicata è quella della versione Xbox del gioco citato – che in alcuni casi potrebbe aver presto voti sensibilmente diversi su altre piattaforme.

Ci sono sicuramente dei nomi che sorprendono, come quello di Sonic Frontiers, con altri – come Gungrave GORE e Crossfire X – di cui era più facile prevedere la presenza in questa chart.

Vediamo l'esito della classifica dei peggiori giochi dell'anno su Xbox

È positivo, comunque, che nemmeno con una top dei peggiori 10 si riesca a indicare solo giochi sotto la sufficienza: significa che comunque il 2022 ci ha offerto giochi in larga parte approcciabili, per quanto migliorabili, con poche e deludenti eccezioni.

Di seguito vi proponiamo la top (flop?) 10 completa. Se cercate invece dei top e flop dell’anno argomentati dalla nostra redazione, qui trovate l’articolo che ripercorre tutto il meglio e il peggio del 2022 secondo noi.

I peggiori giochi del 2022 su Xbox Series X|S

Crossfire X – 38/100 The Last Oricru – 50/100 Dragon Ball: The Breakers – 54/100 Gungrave GORE – 56/100 MX vs ATV Legends – 56/100 Dolmen – 57/100 Matchpoint: Tennis Championships – 59/100 Sonic Frontiers – 61/100 Vampire: The Masquerade Swansong – 62/100 Dynasty Warriors 9 Empires – 64/100

A portare la per niente ambita palma di peggior gioco dell’anno su Xbox Series X|S è stato Crossfire X, che come notate ha una media voto davvero molto bassa anche rispetto agli altri titoli arrivati sul podio.

Vedremo come si comporrà questa classifica nel 2023, nella speranza che ci siano ancora meno giochi che meritino una non sufficienza. Come sempre, noi di SpazioGames.it seguiremo le uscite dell’anno da vicinissimo, quindi prepariamoci a scoprirlo insieme!