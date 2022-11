Xbox Store, nuovi sconti fino al 90% in vista del Black Friday: ecco i migliori

Puntuale come ogni martedì, Xbox Store ha deciso di rinnovare ancora una volta la propria selezione di offerte settimanali sul proprio store, in vista dell’imminente Venerdì nero.

Il negozio digitale delle console di casa Microsoft aveva già proposto nelle scorse giornata le offerte dedicate al Black Friday, naturalmente ancora valide per qualche giorno: questo significa che i nuovi sconti si concentreranno principalmente su Promozioni Gold, in esclusiva per gli utenti iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate (che trovate in sconto su Amazon), e su nuovi saldi Spotlight disponibili per tutti i giocatori.

Di conseguenza, insieme ai tantissimi sconti dedicati al Black Friday, di cui vi abbiamo già segnalato i migliori, da questo momento potrete accedere a tante nuove offerte fino al 90%, che si andranno ad aggiungere ai saldi già disponibili nelle scorse ore.

Un esempio da non lasciarvi scappare è sicuramente A Plague Tale: Requiem, l’ultima fatica di Asobo Studio candidata al GOTY di The Game Awards 2022 e già disponibile su Game Pass, ma che oggi potrete fare vostro per sempre approfittando del 20% di sconto.

Restando in tema GOTY, non possiamo che consigliarvi un altro titolo che ha vinto numerosi riconoscimenti, conquistando in pochissimo tempo pubblico e critica: stiamo parlando del bellissimo Hades, che potete acquistare in promozione al 33% in meno.

Ovviamente non possono poi mancare le offerte più generose su alcuni prodotti in catalogo: vogliamo segnalarvi in particolare Panzer Dragoon Remake, il rifacimento in chiave moderna di un grande classico disponibile con un generosissimo 90% di sconto.

Se volete consultare tutte le offerte attualmente disponibili su Xbox Store, incluse le promozioni del Black Friday, potete trovare l’elenco completo al seguente indirizzo. Di seguito, vi proporremo invece le nuove migliori offerte attualmente disponibili per questa settimana:

A Plague Tale: Requiem — 20% di sconto

— 20% di sconto Citizen Sleeper — 25% di sconto

— 25% di sconto Curse of the Dead Gods — 60% di sconto

— 60% di sconto Donut County — 70% di sconto

— 70% di sconto Evil Genius 2: World Domination — 50% di sconto

— 50% di sconto Far Cry 4 — 67% di sconto

— 67% di sconto Far Cry Primal – Apex Edition — 67% di sconto

— 67% di sconto Five Nights at Freddy’s: Help Wanted — 50% di sconto

— 50% di sconto Hades — 33% di sconto

— 33% di sconto Hell Let Loose — 40% di sconto

— 40% di sconto Hitman 2 – Gold Edition — 85% di sconto

— 85% di sconto I Am Dead — 50% di sconto

— 50% di sconto Insurgency: Sandstorm – Gold Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Masters of Anima — 80% di sconto

— 80% di sconto Orcs Must Die! 3 Bundle — 50% di sconto

— 50% di sconto Panzer Dragoon: Remake — 90% di sconto

— 90% di sconto Shadow Warrior 3 — 50% di sconto

— 50% di sconto Sid Meier’s Civilization Revolution — 75% di sconto

— 75% di sconto Sid Meier’s Pirates! — 75% di sconto

— 75% di sconto South Park: Scontri Di-Retti – Edizione Oro — 70% di sconto

— 70% di sconto Star Ocean The Divine Force — 20% di sconto

— 20% di sconto The Crew 2 Special Edition — 80% di sconto

— 80% di sconto The Division 2 – Warlords of New York Edition — 70% di sconto

— 70% di sconto Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint – Gold Edition — 75% di sconto

— 75% di sconto Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands — 75% di sconto

— 75% di sconto UNO Ultimate Edition — 60% di sconto

Restando in tema di offerte su Xbox Store, proprio la scorsa settimana in occasione del Black Friday qualcuno è riuscito a pagare un big soltanto 70 centesimi. Ovviamente, è stato possibile soltanto grazie a un errore che Microsoft ha corretto velocemente.

Inoltre, da questo momento potete approfittare anche della riduzione di prezzo di Xbox Series S in vista del Black Friday: la console adesso costa meno di Nintendo Switch, anche in Italia.

Cogliamo inoltre l’occasione per consigliare agli utenti iscritti a Xbox Game Pass di tenere gli occhi aperti: a partire da oggi sarà infatti disponibile un nuovo gioco gratis.