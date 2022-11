Xbox, un big in offerta a soli 70 centesimi (ma si tratta di un errore)

Una divisione europea di Xbox ha scontato oggi un bundle di Forza Horizon decisamente costoso, riducendo il prezzo del 99%.

A quanto pare, però, si tratta solo ed esclusivamente di un errore, dato che l’enorme offerta sul bundle Premium Editions della serie, che comprende le versioni più costose di Forza Horizon 4 e Forza Horizon 5 (che trovate anche su Amazon), è stata ritirata a poche ore dalla pubblicazione.

Il bundle Forza Horizon Premium Editions ha debuttato solo di recente come esclusiva dell’Xbox Games Store, arrivando circa un anno dopo l’uscita di Forza Horizon 5, acclamato dalla critica e adorato dai fan.

Mentre le edizioni Premium di FH4 e FH5 vengono vendute regolarmente a 99,99 dollari l’una, il bundle stesso è attualmente disponibile a 79,99 dollari, o con uno sconto del 60%, nell’ambito di una vendita globale che Xbox sta effettuando fino alla fine del mese (via Game Rant).

La divisione svedese di Xbox potrebbe aver frainteso il promemoria, visto che oggi la versione del negozio digitale vendeva il bundle con uno sconto del 99% rispetto al prezzo già scontato, quindi l’equivalente di 0,79 dollari (circa 0.76 centesimi di euro).

Un giocatore britannico con l’occhio lungo è riuscito ad approfittare di questo generoso prezzo, e ha quindi utilizzato la piattaforma di tracciamento delle transazioni Hotukdeals per riferire le sue scoperte.

Secondo loro, per completare la transazione è stato necessario inserire un indirizzo di consegna svedese, ma ciò non ha avuto importanza poiché la natura digitale dell’articolo ha fatto sì che venisse immediatamente aggiunto all’account.

#SuperHotDeal – Forza Horizon 4 and Forza Horizon 5 Premium Editions Bundle for 61p, XBox and PC at Xbox https://t.co/I845f32BT5 pic.twitter.com/Y6puf6SoSc

via @hotukdeals

— The Daily & Exclusive Deals – UK (@Exceals_UK) November 17, 2022