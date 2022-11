Xbox Store, arriva il Black Friday con quasi 1000 sconti fino al 90%: ecco i migliori

Anche Microsoft ha deciso di celebrare l’imminente Black Friday, proponendo su Xbox Store una enorme quantità di giochi scontati fino al 90%, che includono anche alcune release molto recenti.

Grazie alla nuova promozione del negozio digitale, tutti gli utenti sulle console next-gen (che trovate senza sovrapprezzi su Amazon) e old-gen potranno approfittare di oltre 900 sconti sui migliori giochi disponibili in catalogo.

Avevamo già segnalato le nuove offerte settimanali disponibili, ma adesso apprendiamo che quelle erano soltanto un piccolissimo assaggio in vista dei nuovi numerosi sconti, che vi consigliamo di non lasciarvi scappare.

Uno degli esempi più importanti (via TrueAchievements) è sicuramente Gotham Knights, l’ultima recentissima fatica di WB Games Montréal che vede protagonisti i più stretti alleati di Batman: la nuova avventura, disponibile ufficialmente da meno di un mese, potrà essere già vostra con un generoso sconto del 40%.

Un altro esempio altrettanto recente che vogliamo segnalarvi è Dragon Ball The Breakers, l’intrigante spin-off multiplayer in salsa “horror” incentrato sui villain più temuti della saga: questo intrigante progetto potrà essere vostro con il 35% di sconto, dopo appena un mese dal lancio ufficiale. Ma c’è anche il popolarissimo FIFA 23, già disponibile in offerta con un imperdibile taglio del 40%.

Ovviamente gli sconti del Black Friday rappresentano anche l’occasione perfetta di risparmiare cifre importanti su tante perle disponibili in catalogo, anche non più recenti: tra le offerte più generose segnaliamo Dragon’s Dogma Dark Arisen all’85% in meno e One Piece World Seeker, oggi disponibile con una riduzione di prezzo del 90%.

Come vi abbiamo accennato in apertura, le offerte attualmente disponibili sono davvero tante per potervele elencare tutte: vi consigliamo dunque fortemente di consultare la lista completa al seguente indirizzo. Di seguito, vi segnaleremo invece quelli che riteniamo essere i migliori sconti del Black Friday di Xbox Store:

Xbox Store: le migliori offerte del Black Friday

Assassin’s Creed Valhalla — 67% di sconto

— 67% di sconto Batman: Arkham Knight — 80% di sconto

— 80% di sconto Battlefield 2042 — 60% di sconto

— 60% di sconto Cyberpunk 2077 — 50% di sconto

— 50% di sconto Dark Souls III — 50% di sconto

— 50% di sconto Dead Island Definitive Edition — 80% di sconto

— 80% di sconto Deathloop — 67% di sconto

— 67% di sconto Deus Ex: Mankind Divided — 85% di sconto

— 85% di sconto Devil May Cry 5 Special Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Diablo II: Resurrected — 50% di sconto

— 50% di sconto Dragon Ball: The Breakers — 25% di sconto

— 25% di sconto Dragon’s Dogma: Dark Arisen — 85% di sconto

— 85% di sconto Dying Light 2: Stay Human — 50% di sconto

— 50% di sconto FIFA 23 — 40% di sconto

— 40% di sconto Gotham Knights — 40% di sconto

— 40% di sconto Grand Theft Auto V — 50% di sconto

— 50% di sconto Life is Strange: True Colors — 50% di sconto

— 50% di sconto Mass Effect Legendary Edition — 65% di sconto

— 65% di sconto Metal Gear Solid V: The Phantom Pain — 75% di sconto

— 75% di sconto NBA 2K23 — 55% di sconto

— 55% di sconto One Piece World Seeker — 90% di sconto

— 90% di sconto Red Dead Online — 50% di sconto

— 50% di sconto Resident Evil 7 Biohazard — 60% di sconto

— 60% di sconto Sekiro Shadows Die Twice: GOTY Edition — 50% di sconto

— 50% di sconto Sleeping Dogs: Definitive Edition — 85% di sconto

— 85% di sconto Star Wars Jedi: Fallen Order — 85% di sconto

— 85% di sconto TMNT: The Cowabunga Collection — 30% di sconto

— 30% di sconto The Quarry — 50% di sconto

— 50% di sconto The Witcher 3 Wild Hunt: GOTY Edition — 80% di sconto

Naturalmente questa è soltanto una piccolissima parte delle numerose offerte e non possiamo che rinnovare il nostro consiglio di consultarle interamente, per assicurarvi di non farvi sfuggire nemmeno un’occasione.

Le offerte del Black Friday non sono però le uniche novità introdotte da Microsoft nella giornata odierna: da poche ore è infatti ufficialmente disponibile il nuovo ricco aggiornamento di sistema di Xbox Series X|S con tante migliorie.

E le sorprese non sono ancora finite: nelle prossime ore saranno infatti aggiunti al catalogo di Xbox Game Pass ben 4 nuovi giochi gratuiti, come parte della line-up della seconda metà di novembre.