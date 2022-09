Xbox Store invaso da nuovi sconti fino al 95%: ecco i migliori

Anche questa settimana sono disponibili i nuovi sconti a tempo limitato di Xbox Store: le nuove promozioni vi permetteranno di approfittare di riduzioni di prezzo fino a un generosissimo 95% su tantissimi dei prodotti più ricercati.

Come di consueto, alcuni sconti saranno riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate (lo trovate in sconto su Amazon), dato che faranno parte delle Promozioni Gold, ma la maggior parte delle offerte presenti saranno invece disponibili per tutti i fan senza costi aggiuntivi.

Tra le tante offerte potrete trovare non solo molte produzioni indie, ma anche alcune delle più amate saghe prodotte da sviluppatori di terze parti, come ad esempio le promozioni dedicate ad Assassin’s Creed.

Uno degli sconti più interessanti è infatti quello dedicato all’Assassin’s Creed Mythology Pack: il pacchetto include Origins, Odyssey e Valhalla in un’unica soluzione e con un generoso sconto del 75%.

Restando in tema Ubisoft, su Xbox Store troverete anche tante promozioni dedicate alla saga di Far Cry: un esempio che vogliamo segnalarvi è sicuramente lo sconto dedicato a Far Cry 6, disponibile al 60% di sconto nelle sue edizioni Deluxe e Ultimate.

Un altro grande open world che non poteva mancare dai nuovi sconti disponibili è certamente Grand Theft Auto V: oggi potete infatti acquistare la Premium Online Edition con sconti fino al 60%.

L’offerta però più generosa è sicuramente quella dedicata al titolo A Knight’s Quest, un’avventura ispirata alla celebre serie The Legend of Zelda che potrà essere vostra a solo 1,24€, grazie allo sconto del 95% sul prezzo finale.

Di seguito vi riporteremo una selezione dei migliori sconti di Xbox Store, scelti dalla nostra redazione: vi ricordiamo però che si tratta solo di una piccola parte delle tante offerte disponibili, che potete consultare interamente al seguente indirizzo.

A Knight’s Quest — 95% di sconto

— 95% di sconto Assassin’s Creed Mythology Pack (Origins + Odyssey + Valhalla) — 75% di sconto

— 75% di sconto Assetto Corsa — 80% di sconto

— 80% di sconto Batman: Arkham Collection — 70% di sconto

— 70% di sconto Battlefield 2042 — 55% di sconto

— 55% di sconto BioShock: The Collection — 80% di sconto

— 80% di sconto Blue Dragon — 75% di sconto

— 75% di sconto Borderlands 3: Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Bundle per la famiglia EA (Need for Speed + Plants vs Zombies GW2 + Unravel) — 90% di sconto

— 90% di sconto Control Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Dragon Ball Xenoverse 2 — 85% di sconto

— 85% di sconto Far Cry 6 Ultimate Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Forza Horizon 5 — 30% di sconto

— 30% di sconto Ghostrunner — 60% di sconto

— 60% di sconto GTA V: Premium Online Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Halo Infinite (Campagna) — 50% di sconto

— 50% di sconto Mass Effect Legendary Edition — 60% di sconto

— 60% di sconto Tekken 7 Definitive Edition — 80% di sconto

Se siete invece alla ricerca di nuovi giochi gratis, sono stati recentemente annunciati tanti nuovi titoli in arrivo su Xbox Game Pass, ma ricordiamo che 12 omaggi lasceranno a breve il catalogo.

Nel frattempo, Microsoft ha svelato anche una delle feature nascoste introdotte nell’ultimo aggiornamento di Xbox Series X: è stato infatti rimosso ufficialmente il DRM per i giochi fisici di Xbox One.