Xbox Series X, l’aggiornamento di novembre è disponibile da ora: ecco tutte le novità

Con una nota ufficiale rilasciata sul blog ufficiale Xbox Wire, Microsoft ha annunciato che l’aggiornamento di novembre per le console next-gen Xbox Series X e Series S è ufficialmente disponibile per il download.

L’update del mese per le console next-gen (trovate Series X senza sovrapprezzi su Amazon) introduce tante interessanti novità, ad esempio migliorando e rendendo disponibile per tutti gli utenti il supporto a Discord.

Con la nuova patch potrete dunque unirvi ai canali di chat vocale dei vostri server preferiti direttamente dalla console, evitando dunque di effettuare il passaggio a un PC o dispositivo mobile e rendendo più facile organizzarvi insieme ai vostri amici.

Inoltre, potrete attivare l’utile funzionalità di soppressione del rumore, così da oscurare ogni suono che non corrisponda alla vostra voce: ovviamente si tratta di una feature opzionale che potrete scegliere di disattivare in qualunque momento, ma che permetterà di migliorare la vostra comunicazione.

Ma la migliore implementazione di Discord non è l’unica novità disponibile con la nuova patch di sistema: gli utenti adesso potranno scegliere di ricevere notifiche da Microsoft Store quando un gioco presente nella propria wishlist viene scontato. La stessa wishlist potrà inoltre essere condivisa con i vostri amici e familiari, che avranno la possibilità di acquistare uno o più giochi presenti come regalo.

Anche la sezione dedicata alle registrazioni dei filmati e agli screenshot è stata notevolmente migliorata, offrendo visualizzazioni, gestioni e funzioni di editing superiori rispetto a quelle precedenti. Xbox Series X e Series S offriranno poi la possibilità di trasferire direttamente i filmati su un dispositivo di memorizzazione esterno, come un hard disk, oltre a offrire un bit rate maggiore per le clip catturare in 720p o 1080p.

Microsoft ha inoltre deciso di offrire un ulteriore occhio di riguardo alle opzioni per il risparmio energetico, non solo svelando fin da subito agli utenti quanto è possibile risparmiare, ma anche offrendo alcune feature aggiuntive e personalizzabili che permetteranno, ad esempio, di stabilire per quanto tempo dovrà restare accesa una console inutilizzata. Un’ottima notizia per i fan più attenti, soprattutto dopo le recenti rivelazioni sul consumo energetico delle periferiche.

Anche lo streaming su console è stato migliorato, dato che adesso Xbox Series X e Series S offriranno la possibilità di avviare una diretta utilizzando Twitch, Streamlabs e Lightstream: per riflettere questo cambiamento, l’app di Twitch adesso servirà solo ed esclusivamente per visualizzare altri canali e non per avviare live personali.

Altre piccole novità riguardano un redesign del menù delle impostazioni, che adesso includeranno alcune settings raccomandate, il cambio di nome a Xbox Assist che adesso diventa Xbox Support e la possibilità di chiedere agli amici di unirvi alle loro partite direttamente dal loro profilo. In conclusione, anche se non legato alla console stessa, Microsoft ha anche confermato il supporto alla feature rumble dei controller su Xbox Cloud Gaming per PC e Mac, anche utilizzando dispositivi di terze parti come i DualShock di Sony.

Un aggiornamento dunque estremamente ricco di novità per i fan, entrato in rollout globale nelle scorse ore e dunque già disponibile sulle vostre console di ultima generazione.

A proposito di novità, vi ricordiamo che a partire da oggi saranno ufficialmente disponibili ben 4 giochi gratis su Xbox Game Pass. E se gli omaggi non dovessero essere sufficienti, grazie al servizio in abbonamento potete anche provare Apple TV+ e Apple Music per 3 mesi, gratis.