Xbox sta dando gratis delle gift card a utenti casuali

Xbox è in vena di regali, e adesso sta distribuendo in maniera totalmente casuale, e gratuita, delle gift card ai suoi affezionati utenti.

I possessori della console della casa di Redmond sono abituati a questi eventi speciali, dato che cose del genere sono successe anche in passato.

Un esempio della politica di Xbox dell’andare in contro alle esigenze dei giocatori è anche il Game Pass (potete abbonarvi su Amazon al miglior prezzo), servizio dal costo decisamente abbordabile che dà accesso a una quantità enorme di titoli di cui usufruire, e che ha letteralmente stravolto il modo in cui ci approcciamo ai videogiochi.

Adesso, come riportato da Gamerant, veniamo a sapere che ci sono dei giocatori che stanno ricevendo in maniera totalmente inaspettata delle gift card dal valore di $5, ovviamente in modo completamente gratuito.

I fortunati giocatori sono al momento provenienti dagli Stati Uniti, Canda e Regno Unito, e avranno modo di sfruttare i fondi ricevuti in regalo fino al prossimo 30 giugno.

Check your Xbox messages, Microsoft is giving another round of free gift card money (expires June 30th) https://t.co/Hgww71BIzQ — Wario64 (@Wario64) May 26, 2022

Ovviamente gli utenti avranno la possibilità di utilizzare le gift card per comprare giochi, contenuti aggiuntivi, film e altre applicazioni direttamente dal Microsoft Store, anche se non è chiaro se tali regali saranno distribuiti anche agli utenti italiani. Nel dubbio non vi resta che controllare la vostra email connessa all’account Microsoft, non si sa mai.

Per restare in argomento, ricordiamo che sono già disponibili i giochi gratuiti di Xbox Game Pass del mese di maggio, e che fra qualche giorno arriveranno nel catalogo anche dei grandi titoli, tra cui una delle saghe più famose di sempre.

Senza contare che, sempre in tema offerte Xbox, sono attualmente in sconto fino al 95% tantissimi giochi da non perdere.

Per concludere, c’è una brutta notizia per tutti gli amanti del Cloud Gaming, poiché Microsoft ha deciso di fare un passo indietro per quanto riguarda il dispositivo che porterebbe Xbox Game Pass anche su Smart TV.