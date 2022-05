Xbox Series X|S svela l’aggiornamento di maggio: ecco che cosa cambia

Le console next-gen Xbox Series X|S sono pronte per il nuovo importante aggiornamento di maggio, che introdurrà novità importanti soprattutto da un punto di vista delle feature disponibili per l’app dedicata per dispositivi mobile.

Con un comunicato pubblicato sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha infatti fatto sapere che non solo arriveranno degli importanti aggiornamenti quality of life per Series X e Series S (potete acquistare la console in offerta su Amazon), ma che il team sta preparando novità per rendere l’ecosistema molto più «social».

La feature che interesserà prevalentemente agli utenti su console è sicuramente quella delle tag Quality of Service (QoS), ideali per chi vuole evitare una eccessiva congestione della rete durante i propri incontri online e in grado di indicare più facilmente al vostro router che la console Xbox Series X|S deve rappresentare una priorità.

Basterà dirigersi alle apposite impostazioni di rete avanzate sulla console e abilitare i tag DSCP e WMM per avere la massima priorità per il trasferimento dati senza fili: nel caso doveste però riscontrare improvvisi problemi durante le diverse attività online disponibili, il vostro router potrebbe non essere pienamente compatibile con questa funzionalità e sarà necessario disattivarla.

Microsoft sta però sperimentando anche un’altra funzionalità per migliorare la comunicazione e la condivisione dei vostri momenti più importanti con i vostri amici, ovvero l’implementazione delle Storie sulla app Xbox, in maniera simile a quanto già realizzato da altri social network.

Gli utenti potranno consultare le storie dei propri amici direttamente dal menù home della app per Android e iOS, creandone di nuove condividendo facilmente screenshot, clip video o anche obiettivi sbloccati di cui definirvi orgogliosi con i vostri amici.

Al momento la funzionalità è ancora in fase di test ed è disponibile soltanto in Australia, ma il team Xbox promette che presto sarà disponibile anche in molte altre regioni supportate.

L’aggiornamento di maggio sarà presto disponibile sia sulle console Xbox Series X|S che sull’apposita app dedicata: al momento non sono state svelate ulteriori novità in arrivo, ma Microsoft ha anticipato che tiene sempre sotto controllo i feedback degli utenti per tutti i suggerimenti.

Ci sono grandi novità anche per gli amanti dei giochi gratis: nelle ultime ore sono stati infatti svelati i primi giochi gratis in arrivo a maggio su Xbox Game Pass.

Ma sono state svelate grandi sorprese anche per gli utenti Gold: insieme ai titoli Games With Gold già svelati, Xbox ha deciso di offrire 3 nuovi giochi gratis.

Tuttavia, sarà necessario prepararsi ad alcuni sacrifici prima di poter mettere ufficialmente le mani sui nuovi omaggi: molti giochi importanti stanno per lasciare Xbox Game Pass.