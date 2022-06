Xbox Series X|S svela l’aggiornamento di giugno: ecco cosa cambia

Microsoft ha appena svelato un nuovo importante aggiornamento in arrivo per Xbox Series X|S, oltre che per Xbox One e per le rispettive app PC e mobile, disponibile a partire dal mese di giugno appena iniziato.

Come ogni mese, la casa di Redmond decide di ascoltare i feedback degli utenti e soddisfare le proprie richieste, rendendo l’esperienza su console come Xbox Series S sempre più accessibile (potete acquistarla in offerta su Amazon).

Se il precedente update si è occupato di risolvere potenziali congestioni di rete e rendere l’app mobile più «social», a giugno ci sarà una novità importante che entusiasmerà soprattutto i cacciatori di obiettivi.

Non appena la patch di giugno sarà infatti disponibile su tutti i dispositivi, gli utenti avranno la possibilità di scoprire tutti i dettagli relativi agli obiettivi segreti, senza dover necessariamente rivolgersi a siti di terze parti per scoprire come completare i giochi al 100%.

Con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Xbox ha infatti annunciato che il nuovo aggiornamento consentirà di svelare indizi relativi agli obiettivi segreti: naturalmente dovrà essere un’operazione eseguita manualmente dal giocatore stesso.

Prima di questo aggiornamento, l’unico metodo per scoprire cosa riguardassero esattamente gli obiettivi segreti era quello di rivolgersi ad apposite guide e walkthrough online: Microsoft ha deciso di offrire questa possibilità direttamente dalle proprie interfacce console, PC e mobile, svelando progressivamente tutti i dettagli con pochi semplici clic.

Basterà infatti accedere alla sezione riguardante un determinato obiettivo segreto e selezionare l’opzione che consente di svelare i dettagli: presto sarete in grado di scoprire il numero di punti Gamerscore, il titolo e la descrizione.

Inoltre, dopo che avrete scelto di consentirvi un piccolo «spoiler» potrete sempre scegliere se lasciare che la console continui a mostrarvi tali informazioni o nascondervele nuovamente.

L’aggiornamento sarà disponibile a partire da questo mese su Xbox Series X|S, Xbox One e tutte le relative app PC e mobile ufficiali in grado di supportare gli obiettivi, permettendovi così di rintracciare sempre i vostri progressi ovunque voi siate.

Contrariamente a ogni aspettativa, ricordiamo che non è terminato nemmeno il supporto per Xbox 360: poche settimane fa è stato reso disponibile un nuovo aggiornamento.

Segnaliamo inoltre ai fan dei giochi gratis che non solo sono già disponibili i nuovi omaggi Games With Gold, ma Microsoft ha già svelato i nuovi regali in arrivo su Xbox Game Pass.