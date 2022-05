Xbox 360 vive ancora, dopo 15 anni: disponibile un nuovo aggiornamento

Xbox 360 è sicuramente una delle console più importanti della recente storia videoludica, rimasta ancora oggi nel cuore di molti giocatori e che, sorprendentemente, Microsoft ha deciso di continuare a supportare ancora dopo 15 anni dal lancio.

Nonostante quella attuale sia ormai la generazione di Xbox Series X e Series S (che potete acquistare in offerta su Amazon), la casa di Redmond ha annunciato che gli utenti Xbox 360 possono accedere da questo momento a un nuovo aggiornamento a sorpresa.

6 anni dopo aver interrotto ufficialmente la produzione delle console, Microsoft ha deciso dunque di continuare a tenere in vita una delle sue console più amate con un update dedicato.

Per rendere l’idea di quanto tempo sia passato e di quanto possa sembrare incredibile un supporto a così lungo termine, basta ricordare che proprio all’inizio dell’anno è stata confermata anche l’interruzione della produzione di Xbox One.

Il nuovo aggiornamento rilasciato su Xbox 360 serve a sistemare un curioso bug sulla funzione Pin, che consente ai giocatori di impostare comodamente i propri giochi e app preferite sulle console.

La lead engineer Eden Marie ha commentato che l’update è stato prontamente rilasciato dopo la segnalazione di due giocatori, evidentemente tra i pochi che utilizzano ancora oggi in modo attivo la piattaforma.

Thanks to the two of you who reported that pins were no longer working on Xbox 360 consoles (!). A service fix is being deployed, if you still see problems after 24 hours, please let me know.

— Eden Marie (@neonepiphany) May 18, 2022