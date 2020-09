Xbox Series X|S, ecco come funzionerà il nuovo tasto Share

Il nuovo controller ufficiale Xbox avrà dalla sua anche una novità: parliamo di un tasto Share, preposto alla cattura e alla condivisione di contenuti, che sarà quindi sempre a un click di distanza dal realizzarsi. Come funzionerà questa nuova feature su Xbox Series X e Xbox Series S? A spiegarcelo è un breve video diffuso oggi da Microsoft, che sottolinea quanto il tutto dovrebbe essere intuitivo.

Xbox Series X e Xbox Series S arriveranno il 10 novembre

Basterà infatti premere il tasto durante un’esperienza di gioco per catturare uno screenshot, mentre tenendolo premuto potrete registrare direttamente una clip video. Potrete anche fare doppio tap per aprire la libreria dei vostri contenuti catturati, per vedere magari se quell’immagine è stata immortalata come volevate o se preferite concedervi un ulteriore scatto.

Inoltre, la funzionalità di condivisione è integrata con la nuova app Xbox per smartphone: da questa, potrete decidere su che piattaforme condividere i vostri contenuti, e i social non mancano. Troverete la piattaforma Xbox, ma anche Facebook, Instagram e perfino WhatsApp – stando a quanto mostrato fino ad ora. Trovate di seguito il video che vi fa vedere le feature in azione.

Vi ricordiamo che Xbox Series X|S arriveranno sul mercato il 10 novembre in tutto il mondo, al prezzo di 499,99€ per la prima e di 299,99€ per la seconda – che ha specifiche tecniche diverse e manca del lettore Blu-Ray, ma ha un target di performance che mira a 1440p a 120 fps.

Rimanete sulle pagine di SpazioGames in attesa dell’apertura dei pre-order, previsti per martedì mattina alle ore 9.00 italiane. Intanto, avete già letto che Bethesda entra a fare parte degli Xbox Game Studios?