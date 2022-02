Xbox Series X vi regala un nuovo sfondo dinamico gratis: ecco come averlo

Gli utenti Xbox Series X|S da oggi possono accedere a una gradita sorpresa: a partire da questo momento, potranno personalizzare la propria dashboard con un nuovo tema dinamico completamente gratis.

Il nuovo sfondo animato è dedicato interamente a Grounded, il co-op survival crafting ideato da Obsidian disponibile su Xbox Game Pass che proprio in queste ore ha raggiunto ben 10 milioni di giocatori.

Per celebrare questo incredibile traguardo, gli sviluppatori hanno deciso di renderlo disponibile gratis su Steam per tutto il fine settimana, ma anche la casa di Redmond ha deciso di omaggiarlo e pubblicizzarlo ulteriormente a tutti i suoi utenti.

Non è infatti necessario essere abbonati ad alcun servizio o spendere alcuna cifra per accedere al nuovo tema dinamico: l’annuncio è arrivato dalla stessa Microsoft, con tanto di istruzioni per potervi accedere e utilizzarlo fin da subito (via Pure Xbox).

Per poter impostare il nuovo sfondo nella vostra home, dovrete andare in Impostazioni per poi selezionare la categoria Generali, Sfondo e infine Sfondi dinamici: troverete il tema dedicato a Grounded in fondo alla selezione.

Nel caso non dovesse comparire, potrebbe essere necessario riavviare la vostra console Xbox e riconnetterla a internet: al termine di questa procedura, sarete in grado di accedere al nuovo sfondo dinamico, che potrete osservare di seguito.

There is a new Grounded dynamic background available on Xbox Series X|S! Check it out under Settings – Personalization – My background – Dynamic backgrounds. pic.twitter.com/ocmg9vbK1K — Klobrille (@klobrille) February 11, 2022

Il game director di Grounded, Adam Brennecke, ha voluto anche pubblicare uno speciale video per ringraziare la community per il supporto e per il raggiungimento di questo traguardo.

Al momento il team sta ancora lavorando alla versione definitiva 1.0 del titolo, ma il fatto che pur essendo ancora in accesso anticipato abbia già raggiunto così tanti utenti, grazie anche a Xbox Game Pass, è sicuramente la dimostrazione che il lavoro svolto fino a questo momento stia decisamente funzionando.

Ricordiamo inoltre che Xbox ha rinnovato anche gli Eventi di giornate di gioco gratuito: questo fine settimana potrete scaricare e divertirvi con 3 giochi gratis.

Inoltre, proprio nella giornata di ieri sono stati aggiunti ben 5 giochi gratis su Xbox Game Pass, alcuni dei quali sono stati resi disponibili già al day one.