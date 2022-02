Xbox vi offre nuovi giochi gratis per il weekend: c’è un open world estremo

Anche questo fine settimana Xbox ha rinnovato gli Eventi di giornate di gioco gratuito: grazie a questa promozione, tutti gli utenti della console di casa Microsoft potranno usufruire gratuitamente di alcuni titoli selezionati per tutto il weekend.

I Free Play Days sono riservati esclusivamente agli utenti iscritti a Xbox Live Gold o Game Pass Ultimate e permettono di concludere la settimana in compagnia dei propri amici scaricando e giocando gratis alcuni dei titoli più apprezzati dagli utenti.

Si tratta infatti di una delle promozioni dedicate per premiare la fedeltà dei propri iscritti: Xbox Game Pass non permette solo di accedere a un grande catalogo di giochi, aggiornatosi proprio ieri con altre 5 produzioni gratuite, ma anche di accedere a vantaggi esclusivi.

Tra i titoli gratuiti del fine settimana di Xbox segnaliamo anche un open world folle a tema sportivo realizzato da Ubisoft, disponibile gratuitamente per il weekend anche su console PlayStation.

Come potete vedere dall’immagine promozionale qui sopra, i nuovi giochi gratis offerti con Free Play Days disponibili da ora sono dunque Valkyria Revolution, PGA Tour 2K21 e Riders Republic.

Valkyria Revolution è uno spin-off Action RPG della celebre serie Valkyria Revolution pubblicato da SEGA: il sistema di combattimento proporrà un mix tra scontri in tempo reale e strategia tattica, unendo il tutto con uno stile visivo avvincente ed una trama ricca di intrighi politici.

PGA Tour 2K21 è invece il titolo sportivo dedicato al torneo di golf più famoso al mondo: in questa grande produzione potrete sfidare i professionisti più forti alla conquista della FedEx Cup, divertirvi con i vostri amici seguendo le vostre regole e anche creare i vostri scenari ideali.

Infine, Riders Republic è l’open world sportivo realizzato da Ubisoft, grazie al quale gli utenti potranno unirsi a tanti altri giocatori in un parco giochi multiplayer davvero imponente, partecipando ad attività con i vostri sci, snowboard o perfino con la tuta alare.

Per iniziare a scaricare da ora queste grande produzioni sulla vostra console Xbox e divertirvi per tutto il fine settimana, non dovrete fare altro che dirigervi ai seguenti link, naturalmente dopo esservi assicurati di essere attualmente iscritti a Live Gold o Game Pass Ultimate:

Vi ricordiamo che anche Steam sta offrendo la possibilità di provare un nuovo gioco gratis per tutto il fine settimana, dedicato agli amanti delle corse sulle moto più potenti del mondo.