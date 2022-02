Su Steam ora potete giocare gratis a un’esclusiva Xbox firmata Obsidian

Se state cercando un videogioco con cui passare qualche ora nell’imminente weekend, senza però spendere nemmeno un centesimo, vi segnaliamo che Steam non sta proponendo un free weekend solo su un titolo di corse, ma anche su un gioco di sopravvivenza firmato da Obsidian Entertainment per il mondo Xbox.

Stiamo parlando di Grounded, il gioco in miniatura in cui vi ritroverete a essere più piccoli di una formica nel giardino di casa, scoprendo vostro malgrado che la vita è molto molto complicata, quando siete alti giusto qualche millimetro.

Per circa due giorni dal momento in cui battiamo questa notizia avete la possibilità di provare il gioco, scaricandolo gratis e senza alcun esborso. A quel punto, potrete poi decidere se fa al caso vostro e acquistarlo per tenerlo con voi – sebbene sia ancora in accesso anticipato – oppure tenervi nei ricordi l’esperienza e passare ad altro.

Se siete interessati, potete approfittare del free weekend direttamente al link di seguito:

Di seguito, anche i requisiti minimi per valutare se il gioco possa girare o no sul vostro PC:

Sistema operativo: Windows 7 (SP1) 64bit

Windows 7 (SP1) 64bit Processore: Intel Core i3-3225

Intel Core i3-3225 Memoria: 4 GB di RAM

4 GB di RAM Scheda video: Nvidia GTX 650 Ti

Nvidia GTX 650 Ti Memoria: 8 GB di spazio disponibile

Il titolo, vi ricordiamo, è impostato come un survival in cui combattere potrebbe esservi fatale, se non fatto in modo oculato. Meglio, allora, andare in cerca di risorse per costruire un vostro rifugio, consci soprattutto che in caso di morte dovrete anche andare a recuperare il vostro zaino – magari vicino al grosso ragno che vi ha appena fatti fuori – per non perdere tutto quello che vi eravate appena procurati.

Se volete conoscere il gioco più nel dettaglio, vi raccomandiamo di dare un’occhiata alle nostre impressioni dopo il confronto con l’accesso anticipato. L’uscita definitiva e finale dovrebbe essere attesa per quest’anno.