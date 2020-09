Xbox Series X: un video svela il suono di accensione (che è familiare)

Probabilmente, quando si attende con impazienza l’arrivo di una nuova generazione di console, scoprire quale sia il suono che emette quando viene accesa non è esattamente in cima alla lista delle curiosità più irrinunciabili. Tuttavia, si tratta di un dettaglio che può essere indicatore della continuità che un produttore vuole dare alle sue macchine, come nel caso di Microsoft.

Il gigante di Redmond non ha mai nascosto di voler evitare di tracciare un confine netto e brutale tra Xbox One e Xbox Series X|S: una filosofia confermata anche da un video finito in Rete in queste ore, che ci fa sentire quello che dovrebbe essere il suono di accensione della console high-end di prossima generazione.

Xbox Series X si accenderà toccando il simbolo Xbox

Sappiamo, come vi abbiamo riferito qualche giorno fa, che alcuni esemplari di Series X sono in circolazione perché inviati ad alcuni organi di stampa o personalità note (come Geoff Keighley): ecco così spuntare un video di pochi secondi in cui è possibile sentire che il suono di accensione di Series X dovrebbe essere identico a quello di Xbox One. Potete sentire voi stessi attraverso il video in embed qui sotto.

Vi ricordiamo che Xbox Series X avrà un costo di listino di 499€ e arriverà sul mercato il prossimo 10 novembre. In attesa del debutto, la console è in pre-order da qualche giorno — ma è esaurita praticamente ovunque e ha fatto registrare numeri importanti anche sul mercato giapponese.

Xbox Series S sarà la variante economica e meno potente: sarà disponibile dalla stessa data a 299€ e, siamo piuttosto sicuri, ci aspettiamo che condivida a sua volta l’effetto sonoro di accensione delle sorelle maggiori. In attesa di novità, avete già letto che questa generazione di Xbox non sarà l’ultima?