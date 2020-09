Xbox Series X non sarà l’ultima console di Microsoft

Si parla sempre più di frequente di transizione al cloud, di come Microsoft stia puntando sempre di più su Xbox Game Pass su una pletora di dispositivi diversi, e della concorrenza agguerrita di giganti del tech come Amazon con Luna e Google con Stadia. Tuttavia, la compagnia di Redmond non ha la benché minima intenzione di abbandonare il gaming su console così come lo abbiamo vissuto negli ultimi decenni.

In un’intervista concessa a Yahoo Finance, Phil Spencer, responsabile di Xbox, ha spiegato che Microsoft ha intenzione di lanciare altre console dopo Xbox Series X|S.

«Stiamo mettendo l’utente al centro. Non è più una questione di dispositivo nel mezzo», ha commentato Spencer, a pochi giorni dal 10 novembre, il giorno del lancio di Xbox Series X.

«Lo vedete in ogni altra forma di media: la mia TV è dovunque io vada, la mia musica è con me ovunque io vada. Sono in controllo dell’esperienza e penso che il gaming stia passando per quella stessa trasformazione, e questo è il motivo per cui, se siete abbonati potete giocare i vostri grandi giochi sulla vostra console Xbox, sul vostro PC o adesso sul vostro telefono Android via streaming.

In termini di hardware futuro, assolutamente penso che vedremo altro hardware console lungo la strada. Proprio come in video, proprio come nella musica, non è lo streaming che ha tagliato l’innovazione sui dispositivi. Penso che continueremo a vederla e questo è assolutamente quello che stiamo programmando».